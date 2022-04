“Premio Internazionale Vinitaly” alla Pio Cesare ed a Thomas Matthews di “Wine Spectator”

La Pio Cesare, la storica cantina simbolo del Barolo e del Barbaresco, fondata ad Alba nel 1881 - e poggiata sulle millenarie mura della città - e portata alla fama mondiale da Pio Boffa, leader carismatico prematuramente scomparso nel 2021, e oggi guidata dalla giovane figlia Federica Boffa (che ha ritirato il riconoscimento con il cugino Cesare Benvenuto, da sempre braccio destro di Pio Boffa, ndr), i cui vini sono da decenni tra i migliori ambasciatori delle Langhe e del made in Italy nel mondo, per la categoria “Italia” e, nella sezione “Internazionale”, a Thomas Matthews per la promozione della diversità del vino italiano in America nella lunga carriera in “Wine Spectator” e come executive editor della più diffusa rivista degli States di cui ha vissuto dall’interno l’ascesa sotto la guida dell’editore Marvin Shanken, ma anche per il progetto di “OperaWine”, nato nel 2015 grazie alla collaborazione con Veronafiere e Vinitaly. Ecco i vincitori del “Premio Internazionale” di “Vinitaly 2022”, il riconoscimento che dal 1996 iscrive nell’albo d’oro dell’evento di riferimento internazionale del vino italiano insigni personalità, italiane ed estere del mondo enologico e vitivinicolo particolarmente distintesi, nel contesto internazionale, per il loro operato, svelati ieri nel gala dinner alla vigilia dell’edizione n. 54, da oggi al 13 aprile a Veronafiere a Verona. Tra i premiati, anche Sarah Heller, la più giovane Master Of Wine dell’Asia Pacifica, “Wine Communicator of the Year” dell’International Wine & Spirit Competition (Iwsc). Esperta di vino, visual artist e conduttrice televisiva, la Heller è anche wine editor di “Asia Tatler”, oltre che editorialista di “Club Oenologique”, e dal 2018 collabora con la Vinitaly International Academy. I suoi videocorsi sul vino hanno raggiunto quasi 8 milioni di studenti.

