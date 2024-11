Privilegi sulle prenotazioni ed esperienze culinarie esclusive: la partnership TheFork-Mastercard

Accesso privilegiato alle prenotazioni e ad una selezione curata di esperienze culinarie esclusive, in Europa, attraverso priceless.com e la piattaforma TheFork: è quanto promette ai titolari Mastercard la nuova partnership pluriennale siglata con TheFork, la più grande piattaforma di prenotazione digitale, con 55.000 ristoranti partner in 11 Paesi europei (e che ha un legame sempre più forte anche con la Guida Michelin, come spiegato dai vertici della “Rossa”, ieri, nella “Star Revelation” di Modena, con la presentazione dell’edizione italiana n. 70).

“Grazie alla portata globale di Mastercard e all’esperienza di TheFork nel settore della ristorazione, questa collaborazione consentirà ai titolari di carta idonei di godere di vantaggi esclusivi in tutto il mondo. I titolari di carta in Europa e coloro che viaggiano in quest’area geografica avranno, infatti, accesso privilegiato alle prenotazioni e a una selezione curata di esperienze culinarie esclusive attraverso priceless.com e la piattaforma TheFork”, spiega una nota. “L’Europa è da sempre una delle destinazioni culinarie più ambite, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo grazie alla sua straordinaria varietà gastronomica, che spazia dalla pasta italiana alla cucina francese. La nostra collaborazione con TheFork ci consente di offrire ai titolari di carta esperienze sempre più vicine alla loro passione per l’arte culinaria - ha dichiarato Raja Rajamannar, chief marketing and communications officer Mastercard - in un momento in cui l’economia delle esperienze è in forte espansione, siamo entusiasti di poter arricchire in modo significativo le esperienze gastronomiche dei nostri clienti in Europa”.

Al centro di questa collaborazione, spiegano le due aziende, c’è una visione condivisa: offrire esperienze culinarie uniche nei migliori ristoranti, valorizzando chef emergenti e semplificando i pagamenti per i consumatori. Un partenariato globale tra TheFork e Mastercard che prenderà il via nel 2025. Nel tempo, i benefici si estenderanno a tutti i mercati in cui TheFork opera: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Svizzera, Belgio, Austria e Svezia. Inoltre, Mastercard diventerà title sponsor dei “TheFork Awards” e partner preferenziale per i pagamenti tramite TheFork Pay, a dimostrazione dell’impegno di entrambi i marchi a semplificare il processo di pagamento per clienti e ristoranti, migliorando al contempo l’esperienza degli utenti grazie all’innovazione tecnologica.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Mastercard e consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore della ristorazione in Europa -ha detto Jose Noguer, chief marketing officer TheFork- vogliamo ampliare la nostra capacità di offrire esperienze culinarie uniche e memorabili in tutti i nostri mercati, e non vediamo l’ora di renderle accessibili ai titolari di carta Mastercard”. Mastercard ha una lunga tradizione nell’offrire esperienze culinarie uniche nelle principali città del mondo. L’azienda continua ad ampliare il suo portafoglio di proposte culinarie, che oggi include Priceless Experiences, Priceless Tables, chef ambasciatori e rinomati ristoranti in tutto il mondo, come Luma a Hong Kong, Peak with Priceless a New York, Notie by Priceless in Brasile, Priceless with Estoril in Messico e Bistro by Mastercard a Roma.

“Insieme a TheFork, offriremo ai titolari di carta un accesso esclusivo ai migliori ristoranti d’Europa -ha concluso Jorn Lambert, chief product officer Mastercard- dalla prenotazione di un tavolo nei ristoranti più ambiti alla degustazione di un menu speciale firmato da uno chef di fama, i titolari di carta possono accedere a esperienze culinarie uniche. Questa partnership sottolinea il nostro impegno a fornire vantaggi esclusivi ai nostri clienti”.

