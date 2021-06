Prodotto unico e testimonial sportivi: il Parmigiano Reggiano ha conquistato gli italiani

L’unicità di un prodotto millenario e simbolo dell’eccellenza Made in Italy e la capacità di legarsi ai giovani campioni dello sport tricolore per raccontarsi alle nuove generazioni: si spiega così il balzo del Parmigiano Reggiano al secondo posto tra i brand più amati dagli italiani. A stilare l’annuale classifica “LoveBrands” è Talkwalker, multinazionale leader nel Social Listening ed Analytics, che ha analizzato 1.228 brand in diversi Paesi attraverso social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione per misurare la capacità dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori. In vetta alla graduatoria, subito dopo Armani, c’è il Parmigiano Reggiano, “intruso” alimentare nella Top 5 in cui si trovano soltanto brand del lusso e dell’abbigliamento (Gucci, Prada, Bulgari, mentre in top 10 c’è un’altra icona dell’alimentare italiano, come Barilla, al n. 9, ndr).

“Anche nel 2021 siamo tra i marchi più apprezzati al mondo e ci confermiamo secondo brand in assoluto in Italia - commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano - i consumatori riconoscono, e premiamo, l’unicità del Parmigiano Reggiano. Merito anche di scelte e comportamenti che puntano di anno in anno al miglioramento della filiera: da un lato tutelando le caratteristiche di un prodotto millenario e dall’altro incentivando le imprese ad adottare soluzioni in linea alle aspettative dei consumatori”.

L’exploit del Parmigiano Reggiano in vetta nella graduatoria dei brand più amati dagli italiani si spiega anche con il progetto, intrapreso da tempo, di legarsi a testimonial sportivi, dalla giovane stella del tennis Jannik Sinner all’astro nascente del basket Nico Mannion, dallo schermidore Matteo Neri alla nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti, dalla ginnasta Giorgia Villa alla pallavolista Caterina Bosetti. Brand ambassador capaci di approcciare nuove generazioni, campioni che raccontano il legame tra salute e sana alimentazione, e nelle cui imprese e storie è possibile trovare similitudini con il lavoro di passione e sacrificio che c’è dietro ad un prodotto di successo e di eccellenza come il Parmigiano Reggiano.

