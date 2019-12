Prosecco, 100.00 euro per rilanciare l’immagine di Venezia, “piegata” dall’acqua alta

L’acqua alta, con cui Venezia fa i conti praticamente da sempre, a cui è legata parte dell’indiscusso fascino della città lagunare, rischia di rivelarsi un problema di respiro ancora più ampio dei danni causati dalla marea eccezionale del 12 novembre, tanto che sono ben 4 su 10 le prenotazioni cancellate dai turisti per le Feste di Natale, spaventati dalle previsioni e dalle immagini che hanno fatto il giro del mondo per settimane. Chi resta, a maggior ragione, al fianco di Venezia, è, invece, il Prosecco, bollicina simbolo del Veneto, che ha deciso di devolvere a favore della città la somma di 100.000 euro, a supporto proprio delle iniziative di comunicazione che la città di Venezia sta proponendo in questi giorni in funzione di rilancio dell’immagine nei confronti dei turisti, a partire dal brindisi della notte di San Silvestro, brindisi beneaugurante che verrà lanciato dal bacino di San Marco a tutto il resto del mondo.

“Venezia - commenta il presidente del Consorzio del Prosecco Doc, Stefano Zanette - ci rappresenta con la sua bellezza nel mondo e con il nostro supporto intendiamo contribuire a restituire alla città la gioia di un periodo natalizio effervescente ed armonizzato con il brio delle nostre bollicine. È un sostegno per aiutarla a superare le ferite di natura morale più che materiale. Come avvenuto un anno fa in occasione dei danni causati dalla tempesta “Vaia” sulla montagna veneta - prosegue Zanette - vogliamo nuovamente testimoniare la nostra vicinanza e la nostra disponibilità a tutto il territorio in cui operiamo e di cui ci sentiamo spiritualmente inseriti, con i nostri prodotti di eccellenza, fra i primi rappresentanti”.

