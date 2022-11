Prunotto (Famiglia Antinori) acquista 3,4 ettari nella Mga Cerretta per 8,7 milioni di euro

Prunotto, la griffe piemontese dell’“ecosistema” Antinori (che abbraccia i maggiori territori del vino italiano, dal Chianti Classico a Bolgheri, dalla Maremma all’Umbria, dalla Franciacorta alle Langhe) amplia la sua già ricca gamma produttiva, acquistando 3,4 ettari vitati nella Mga Cerretta, a Serralunga d’Alba, per un costo di 8,7 milioni di euro. Investimento rilevante, concluso ufficialmente il 7 novembre, che porta tra i possedimenti della Famiglia Antinori, guidata dal Ceo Renzo Cotarella, un altro cru di primo piano nella produzione di Barolo, Cerretta (poco più di 40 ettari, divisi tra cantine come Giacomo Conterno, Elio Altare, Azelia, Luigi Baudana e Schiavenza), prodotto in piccole quantità già dal 2017 da un piccolo vigneto in affitto. Prunotto, acquisita dalla Famiglia Antinori nel 1994, può adesso contare su una superficie vitata complessiva di 74 ettari in produzione, cui vanno aggiunti altri 4 in fase di reimpianto, tra Langhe e Monferrato. Di questi, 13 ettari sono destinati al Barolo, e 5,2 ettari al Barbaresco, divisi tra le Mga Bussia, Vigna Colonnello, Cerretta, Secondine e Bric Turot, oltre ai due cru aziendali Pian Romualdo e Costamiòle, da cui vengono prodotti il Barolo Cerretta, il Barolo Bussia, il Barolo Bussia Vigna Colonnello, il Barbaresco Bric Turot ed il Barbaresco Secondine, ma anche il Nizza Costamiòle e e la Barbera d’Alba Pian Romualdo.

