Quali sono i food brand più cercati dagli italiani? Barilla svetta nella Top 10

Vincono le grandi marche . Vi siete mai chiesti quali sono i prodotti più gettonati dai consumatori tra gli scaffali di un supermercato? Probabilmente, “spulciando” tra un carrello e l’altro, vi siete resi conto del feeling particolare che si instaura tra un brand e una persona, un legame che può nascere dall’apprezzamento di un particolare sapore ma anche nell’identificazione in un messaggio o un valore comunicato dall’azienda. Adesso però arriva un’analisi che mette nero su bianco quali sono i prodotti più cercati. A realizzarla è “DoveConviene”, il principale marketplace di ShopFully, gruppo che include anche Tiendeo, PromoQui e VolantinoFacile. Con tutte le sue app, ShopFully è la seconda piattaforma di info commerce più utilizzata dagli italiani per lo shopping, preceduta solo da Amazon.

Nelle intenzioni di acquisto degli italiani dominano incontrastati i brand made in Italy: tutti i marchi nella top 10 dei brand più cercati in offerta in Italia sono infatti del territorio. L’analisi di “DoveConviene” si basa sulle ricerche di prodotti in promozione nel settore alimentare effettuate sull’app nel primo trimestre 2023.

La Top 10 è così composta: pasta Barilla, Mutti, Gocciole, pasta De Cecco, Mulino Bianco, Nescafé Dolce Gusto, Zymil, Nutella, Caffè Kimbo, Findus. Oltre a Barilla e De Cecco, a livello regionale sono presenti nella Top 10 altri brand di pasta come Rummo, Divella, Garofalo, Buitoni e Voiello. Quando si parla di dolci, si notano rilevanti differenze territoriali: Muller è presente in Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, Kellogg's in Liguria, Piemonte e Toscana, Nesquik in Molise e Puglia, Oro Saiwa in Sardegna e Pan di stelle in Puglia. Per il caffè, rito irrinunciabile degli italiani, oltre a Kimbo e Nestcafé Dolce Gusto, troviamo altri brand come Vergano in Piemonte e Splendid Caffè in Umbria. Perché alla fine, per i “caffè lovers” e non solo, i gusti sono soggettivi e le tante proposte di qualità presenti nella Gdo rendono difficile la scelta.

Copyright © 2000/2023