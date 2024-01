Qualità della vita, ecologia, socialità, educazione, estetica: l’importanza del verde in città

L’annuncio di 5.000 nuovi alberi da piantare a Firenze è un’ottima notizia seppur non appiani pienamente le perdite arboree che la città ha subito di recente per varie ragioni, dalla manutenzione ai cantieri, come quello dedicato alla realizzazione della nuova tramvia. Gli alberi sono indispensabili al miglioramento della qualità della vita di una città e ricoprono ruoli molto importanti e diversi: contrastano il riscaldamento globale, sono luoghi ricreativi e didattici, rendono più verdi e sostenibili gli insediamenti e svolgono importanti funzioni di arredo urbano. Il lavoro, però, non finisce con la piantumazione degli alberi. Questo è ciò che sostiene anche il presidente Fedagripesca Toscana - Confcooperative, Stefano Gori: “è importante cercare di mantenere il patrimonio arboreo presente, valutando periodicamente la salute e la stabilità degli alberi già presenti in città, per individuare tempestivamente eventuali criticità ed evitare di ricorrere a drastici interventi di abbattimento. Occorre inoltre garantire l’attecchimento dei nuovi esemplari inseriti con idonei sistemi di irrigazione, evitando che questi secchino durante le torride estati vanificando gli sforzi e sprecando risorse pubbliche”.

Copyright © 2000/2024