Quando il vino aiuta a crescere i giovani in difficoltà e supporta le loro famiglie, nel mondo

Una linea di vini bio di cui parte del ricavato andrà a finanziare i progetti di solidarietà di Murialdo World e.t.s che si dedica alla crescita e al supporto dei giovani in difficoltà e delle loro famiglie, in tutto il mondo. Si rinnova la partnership tra la cantina veneta Cielo e Terra e l’associazione fondata dalla Congregazione di San Giuseppe-Giuseppini del Murialdo che, dal 2022, ha ottenuto anche l’iscrizione come Ente del Terzo Settore.

Le due realtà si sostengono ormai da 14 anni per una collaborazione che ha permesso nel tempo di assistere migliaia di persone in varie nazioni, con un focus particolare su progetti che migliorano le condizioni di vita delle comunità locali e favoriscono l’istruzione e l’accesso alle cure mediche. Il rapporto pluriennale, sintetizzato dalla frase del fondatore Leonardo Murialdo “fare il bene e farlo bene”, stavolta prevede la creazione congiunta della linea di vini bio “BellaStoria Ekuò”, composta da uno spumante, un Merlot e uno Chardonnay, realizzati con uve coltivate biologicamente, e di cui il 5% del prezzo netto verrà destinato ai progetti solidali dell’associazione solidale.

Negli anni, i Giuseppini del Murialdo grazie anche al supporto della cantina Cielo e Terra, hanno promosso varie iniziative tra cui “Un Pozzo per la Vita” in Sierra Leone, che ha garantito accesso all’acqua potabile e ha aumentato la produttività agricola coinvolgendo 14.400 persone, “Oltre i Muri” in Messico, che, con l’aiuto di oltre 130 persone, ha fornito cibo, istruzione e cure mediche ai bambini e alle rispettive famiglie in difficoltà, “Assieme contro il Covid-19” in Ecuador, che ha contribuito a contrastare la diffusione del virus nelle comunità più vulnerabili coinvolgendo 1.500 persone, mentre in Colombia, infine, il progetto “Aggiungi un posto a tavola” ha sfamato in modo educativo e ricreativo 1.480 giovani di Medellin. In Italia, Murialdo World e.t.s. si impegna attivamente nell’inserimento lavorativo giovanile attraverso progetti come “Borsa Lavoro”, che offre opportunità e orientamento a giovani in difficoltà, promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’equità, aiutando 280 giovani e 5 attività di impresa per l’orientamento e inserimento lavorativo di giovani più fragili e in difficoltà in Veneto. Con il progetto “Borsa Lavoro + Inclusione”, sono stati aiutati 52 giovani tra il 2022 e il 2023 e ne saranno sostenuti 43 nel 2024, per un totale di 95 giovani “fragili” in tre anni con l’obiettivo di promuoverne l’inserimento socio lavorativo con particolare attenzione alla disabilità, promuovere l’autonomia personale e sviluppare nel territorio una cultura dell’inclusione.

