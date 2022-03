Quando si parla di vino, il 70% dei decision maker sono donne: parola di “Féminalise 2022”

Quando si parla di vino e si tratta di acquistare una bottiglia, il 70% dei decision maker sono donne. Parola di “Féminalise 2022”, il Concorso mondiale di vini, sake e distillati, promotore del concept decisamente unico che vede esclusivamente donne professioniste in campo enologico ed enofile esperte comporre la giuria 100% femminile, di scena al Parc Floral di Parigi (dal 6 all’8 aprile). Oltre 4.700 le etichette nelle sessioni di assaggio con 600 degustatrici da 14 Paesi del mondo pronte a giudicarle alla cieca, ed un’ambassador d’eccezione: Margot Ducancel, meglio conosciuta come “Rouge aux Lèvres”, una delle più seguite wine influencer francesi.

Parlando del mercato italiano, la volontà del Concorso, dove ci sarà anche un’inviata di WineNews, “è quella di svilupparsi sempre di più in Italia e di coinvolgere ulteriormente i produttori italiani - spiega il fondatore Didier Martin - “Féminalise” è un evento globale, e in quanto tale l’Italia, culla di innumerevoli Denominazioni rinomate ed apprezzate in Francia e nel mondo, vi trova una collocazione naturale. Permettere ai produttori italiani di farci scoprire i loro vini e di ottenere un riconoscimento da parte di professionisti internazionali è un progetto che ci sta davvero a cuore. In futuro vorremmo organizzare Settimane tematiche nella nostra sede in Borgogna, alle quali inviteremo professionisti di un Paese straniero accanto ai professionisti francesi: l’idea è quella di mettere in luce alcuni Paesi produttori al fine di creare un vero scambio di cultura e know-how, e tra questi rientra sicuramente l’Italia”.

Copyright © 2000/2022