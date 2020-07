Quotidiano Nazionale

“Abbiamo capito il valore di cibi e vini dei nostri territori” … Da Montalcino Alessandro Regoli direttore di Winenews.it, sito di riferimento per il mondo del vino, vede un futuro in cui “questa qarantena ci ha insegnato valori più alti del cibo e del vino, delle loro filiere, dell'agricoltura tutta e della biodiversità. E, soprattutto, ,il valore delle comunità territoriali senza le quali non possiamo continuare a parlare di eccellenza e bellezza italiana. Mai come adesso abbiamo compreso che siamo quello che mangiamo, ed il legame tra ambiente, cibo e salute”.

