Rai Radio 1

“Il pranzo perfetto” è con il vino: Rosso porpora, granata, rubino: è il vino il protagonista della puntata de “Il pranzo perfetto” in onda sabato 22 febbraio alle 13.25 su Rai Radio1, con Francesca Cosentino in conduzione. Nel sommario: mini-degustazione di vini rossi con l’analista sensoriale Luca Maroni, i grandi numeri dell’enoturismo nel mondo con Alessandro Regoli, direttore di Winenews.it, sulle tracce della storia dell'Alto Adige con Christoph Mayr, alla scoperta delle nuove professioni del vino con Filippo Gastaldi, presidente dell’Associazione italiana enotecari. E ancora, come decorare le nostre tavole d’inverno con Maria Luisa Rocchi, flower designer e la ricerca dell’ostrica perfetta, percorso romantico attraverso i sensi con Elena Ravizza, autrice di un manuale sulle ostriche. In studio, invece, lo chef Alessandro Circiello proporrà nuove ricette con il vino, dai primi ai secondi, guidando gli ascoltatori nella preparazione delle ostriche, dall’apertura all’assaggio.

