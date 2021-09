Non è la prima volta, ma fa notizia la compravendita editoriale di una delle “voci” più autorevoli della critica enologica mondiale: Recurrent Ventures, digital media company con sede a Miami ha acquisito JancisRobinson.com, fondato nel 2000 come editore indipendente dalla Master of Wine Jancis Robinson, una delle firme più prestigiose e seguite del mondo del vino, e che ha ampliato la sua base di abbonati appassionati di vino, che hanno accesso ad oltre 200.000 recensioni di vini, ad un flusso costante di articoli e ad una versione esclusiva di “The Oxford Companion to Wine”, vera e propria “enciclopedia” del vino, di cui la Robinson è l’editore fondatore, in più di 80 Paesi del mondo.

Se la somma non è nota, riferisce “The Drinks Business”, è, invece, certo che la giornalista Jancis Robinson rimarrà editor-in chief, continuando a supervisionare il suo team di oltre 15 collaboratori nel mondo. “Sono estremamente orgogliosa di tutto ciò che JancisRobinson.com è diventato - ha detto la Robinson - abbiamo bisogno di una piattaforma più grande perché il sito raggiunga il suo pieno potenziale. Questa partnership mi consentirà di concentrarmi su ciò che mi piace di più: degustare e scrivere di vino”.

L’acquisizione apre un nuovo capitolo per JancisRobinson.com, fornendo “il supporto, le risorse e l’esperienza di cui il marchio ha bisogno per crescere senza cambiare la sua missione editoriale e la sua integrità”, ha detto Lance Johnson, ceo di Recurrent (il cui portfolio comprende 17 marchi digitali nei settori automobilistico, domestico, lifestyle, outdoor, scientifico e tecnologico, tra cui Saveur, Domino & BobVila.com). Mantenendo il supporto degli abbonati, ma ampliandoli di pari passo con le iniziative digitali e aggiornando l’esperienza lato utente.

