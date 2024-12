“Report” torna a mettere il vino sotto i suoi riflettori, con il servizio “Top of the wines”

”Report” torna a mettere il vino sotto i suoi riflettori: il programma di inchiesta, condotto da Sigfrido Ranucci, in onda la domenica alle ore 20.30 su “Rai 3”, per la terza volta nel giro un anno, dedica una delle sue indagini al settore, e questa volta in particolare della Toscana e di alcune delle sue denominazioni, nel servizio “Top of the wines”, che andrà in onda nella puntata del 22 dicembre 2024, firmato da Emanuele Bellano.

In particolare, spiega la trasmissione, al netto della fama e del blasone di vini di territori come Bolgheri, Chianti Classico, o dei Supertuscans, il servizio “grazie ad una serie di documenti esclusivi, “Report” svela una realtà ben diversa da quella raccontata da cantine ed enologi. Alcuni nomi del vino toscano acquistano ogni anno enormi partite da commercianti di vino che, a loro volta, acquistano vino sfuso attraverso mediatori e grossisti. Il vino viene migliorato con correttivi che vanno ad incidere su colore, gradazione e sapore e poi venduto ai grandissimi marchi che, così, riescono a garantirsi la materia prima per produrre il numero di bottiglie che il mercato richiede loro. Si tratterebbe di vino che, a volte, proviene anche da fuori regione e che poi, con l’aiuto di carte e documenti ad hoc, come rivelano alcuni testimoni, verrebbe trasformato in vino toscano, Chianti o Chianti Classico”.

Un servizio, “Top of the wines”, che segue di quasi un anno “Piccoli Chimici” (17 dicembre 2023) e di qualche mese (18 febbraio 2024) “Il Nemico in casa”, tutti di Emanuele Bellano.

Copyright © 2000/2024