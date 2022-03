“Rescue the Grapes”, le griffe del vino mondiale sotto il martello per finanziare la ricerca

Il gotha del vino mondiale si stringe non solo per trovare soluzioni e risposte ai cambiamenti climatici, ma per finanziarle. Con i proventi di “Rescue the Grapes”, l’asta solidale voluta dal Ceo della fondazione “Grapes for Humanity” Arlene Willis, promossa da Miguel Torres (tra i più importanti produttori spagnoli e co-fondatore dell’“International Wineries for Climate Action”) e dal giornalista Hugh Johnson, che saranno devoluti ad alcune organizzazioni impegnate nella elaborazione di soluzioni climatiche per la vitivinicoltura tra cui The Porto Protocol, Tasting Climate Change, Climate Adaptation Certificate Program e Napa Valley Vintners Association oltre che a partners storici Yamba Malawi e HAS Haiti.

Sono 40 le aziende che hanno risposto all’appello, tra cui Le Famiglie Storiche, con un lotto di 13 prestigiosi magnum di Amarone della Valpolicella che saranno ospitati per i prossimi 15 giorni sul sito di Christie’s: dall’Amarone 2017 di Allegrini all’Amarone 2017 Begali, dall’Amarone Case Vecie 2015 di Brigadara all’Amarone Villa Rizzardi 2011 di Guerrieri Rizzardi, dall’Amarone Riserva di Costasera 2015 di Masi all’Amarone 2012 di Musella, dall’Amarone Sant’Urbano 2015 di Speri all’Amarone Riserva Capitel Monte Olmi 2015 di Tedeschi, dall’Amarone Antonio Castagnedi 2016 di Tenuta Sant’Antonio all’Amarone 2016 di Tommasi, dall’Amarone 2017 di Torre d’Orti all’Amarone 2015 di Venturini fino all’Amarone Riserva Sergio Zenato 2008 di Zenato.

In prima fila anche la Marchesi Antinori, che ha offerto un’esperienza di due giorni a Villa Tignanello, nel cuore del Chianti Classico (con una visita privata alla cantina di Bargino, un wine tasting con pranzo al “Rinuccio 1180”, una visita privata a Tignanello e un pranzo con degustazione a Villa Tignanello), una magnum di Matarocchio 2015, il vino di punta di Guado al Tasso, la griffe di Antinori a Bolgheri, ed una magnum di Tignanello 2017. Il lotto di Frescobaldi, invece, propone una doppia magnum di Brunello di Montalcino Riserva Ripe al Convento 2013, una doppia magnum di Mormoreto e due giorni a Castello di Nipozzano (Chianti Rufina) o Castelgiocondo (Brunello di Montalcino), con tour e wine tasting.

Tra le griffe che hanno deciso di supportare di “Rescue the Grapes”, ci sono la sudafricana Bruce Jack Wines, le californiane Coppola, Hyde Vineyard, Opus One e Mondavi, le famiglie storiche del vino neozelandesi riunite in “The Family of Twelve”, la spagnola Familia Torres, la portoghese Taylor’s Port, e nomi prestigiosi del vino di Francia come Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion e Château la Mission Haut-Brion), Château Lafite Rothschild, Château Pichon-Longueville, Champagne Deutz, Joseph Drouhin, Louis Jadot, Louis Roederer, per citarne alcuni.

