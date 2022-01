Rinviata l’edizione n. 3 della “Winter School” di Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese

La pandemia “rinvia” anche la formazione enoica, soprattutto quando è rivolta ad un platea internazionale, con tutte le complicazioni che, di conseguenza, sono legate a viaggi, spostamenti e così via. E così, mentre è confermato l’appuntamento estivo in giugno 2022, è rinviato al 2023 quello invernale di Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese della Fondazione Banfi, a Montalcino, dei docenti universitari Attilio Scienza (Università di Milano) e Alberto Mattiacci (Università di Roma).

“A causa del protrarsi dell’attuale situazione pandemica, e con la volontà di assicurare a tutti i potenziali partecipanti la massima tutela, nel pieno rispetto delle regole in vigore, la Fondazione Banfi ha, purtroppo, deciso di rinviare all’anno prossimo l’attesissima terza edizione della Winter School (9-11 marzo 2022) incentrata sul tema “Experience Sangiovese - La nuova esperienza di marca tra fisico e virtuale”, spiega in un nota Rodolfo Maralli, presidente Fondazione Banfi, sentiti anche i docenti universitari Attilio Scienza e Alberto Mattiacci, rispettivamente presidente e direttore Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese.

“I giorni che stiamo vivendo, con una pandemia ancora attiva e presente, seppur meno drammatica che in passato, ci impongono scelte e valutazioni continue - sottolinea Maralli - alla ricerca di un costante e difficile equilibrio tra ciò che vorremmo fare e confermare e quanto, invece, sarebbe prudente sospendere e rimandare. Il desiderio tornare ad incontrarci durante i nostri corsi, di portare avanti con entusiasmo i progetti di Sanguis Jovis e della Fondazione Banfi, è grande, ma altrettanto lo è anche il nostro senso di responsabilità e di rispetto per le regole. Per questo motivo, veramente a malincuore, di comune accordo con i professori Attilio Scienza e Alberto Mattiacci e con la presidente del Comitato Scientifico, Elizabeth Koenig, abbiamo deciso di fare un sacrificio ulteriore - speriamo l'ultimo - e di rimandare la nostra terza e attesissima Winter School”.

La formazione, però, frena ma non si ferma, e si guarda già alla Summer School n. 5, in programma dall’11 al 15 luglio 2022. “Un progetto - aggiunge Maralli - che ci riporterà a contatto con gli studenti e con la nostra infaticabile ricerca sul Sangiovese”. E di cui, a breve, saranno disponibili maggiori dettagli sul sito di Fondazione Banfi.

