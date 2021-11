Alta formazione, una necessità per il futuro del vino. La case history Sanguis Jovis

Le riflessioni di Attilio Scienza, Rodolfo Maralli e Alberto Mattiacci, alla guida dell’Alta Scuola del Sangiovese della Fondazione Banfi, a Montalcino. Tra la necessità di studiare sempre più in profondità i grandi vitigni italiani per far crescere ancora la qualità, la sostenibilità, ma anche per la lotta al cambiamento climatico. E per migliorare sempre di più una narrazione del territorio, che è una parte fondamentale del valore aggiunto del vino sui mercati del mondo.

