Ristoranti uniti per il progetto “Mai più fame”: raccolti in totale 100.000 euro per la solidarietà 

Da quelli famosi in tutto il mondo, come Emporio Armani, Nobu e Piazza Duomo ad Alba (tre stelle Michelin), guidato dallo chef Enrico Crippa, ambasciatore dell’iniziativa, a quelli in ascesa, come Venissa a Venezia e La Pineta a Marina di Bibbona, a quelli meno noti, ma altrettanto in prima fila in nome della solidarietà, come Caciara a Milano, che ha raccolto da solo 6.000 euro: sono 133 i ristoranti che hanno aderito al progetto “Mai più fame”, promosso dalla onlus “Azione contro la Fame”. Tra di loro, sono 49 quelli che si sono distinti per la generosità con cui hanno sposato l’iniziativa, raccogliendo una cifra di 61.000 euro, su un totale di 100.000.

Nell’iniziativa, di scena ogni anno dal 16 ottobre al 31 dicembre, nei ristoranti aderenti i clienti possono donare 2 euro scegliendo nel menù il “piatto solidale”, 50 centesimi per la “pizza solidale” e altrettanti per ogni bottiglia d’acqua ordinata. I fondi raccolti finanziano progetti finalizzati a combattere fame e malnutrizione in Sahel, India, Libano, Repubblica Democratica del Congo, ma anche in Italia, intervenendo a supporto delle famiglie in difficoltà. In particolare, “Azione contro la Fame” si prodiga per salvare la vita dei bambini gravemente malnutriti e per fornire ad intere comunità acqua, cibo, formazione e assistenza sanitaria.

“Un importante risultato, reso ancora più significativo dal contesto difficile che colpisce duramente l’economia italiana e il settore della ristorazione - dichiara Simone Garroni, direttore “Azione contro la Fame” - gli chef e i ristoratori hanno risposto con impegno ed entusiasmo alla chiamata che li ha visti coinvolti in una grande gara di solidarietà, insieme ai propri clienti, che ringraziamo per il prezioso contributo ai nostri progetti in Italia e nel mondo”. Si sono aggiudicati il cappello Gold, per aver raggiunto e in gran parte superato l’obiettivo di 1.500 euro, 9 ristoranti (di cui 3 stellati Michelin), mentre 16 sono stati i ristoranti che, con una raccolta a partire da 1.000 euro, si sono aggiudicati il cappello Silver. Tra i 10 stellati della categoria, in cima alla classifica troviamo il ristorante romano La Terrazza, che ha mancato il podio più alto per un soffio. Il cappello Bronze è andato a 24 ristoranti, di cui 14 stellati.

