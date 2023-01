Ristorazione, riscatto sociale e vino: una bottiglia ad hoc di 958 Santero per PizzaAut

Di progetti legati al cibo e alla ristorazione che parlano di riscatto sociale, in Italia (e non solo) se ne contano a decine e decine. Ma, senza dubbio, uno di quelli che, negli ultimi tempi, ha fatto più parlare di sé è quello di PizzaAut, la pizzeria gestita completamente da ragazzi autistici creata dall'imprenditore milanese Nico Acampora. E che adesso ha anche un suo “vino ufficiale”, o meglio una bottiglia, quella firmata dalla famiglia Santero, in una partnership annunciata nei festeggiamenti per i dieci anni del brand 958 Santero del gruppo vitivinicolo controllato dalla famiglia Santero.

“Da sempre siamo attenti e sensibili alle tematiche di inclusione: il progetto di Nico ci ha affascinato e lo abbiamo sentito nostro. Con lui abbiamo creato bottiglie dedicate e la cui vendita servirà a raccogliere fondi per l’apertura di una nuova pizzeria a Monza oltre a quella di Cassina de’ Pecchi a Milano” ha detto Gianfranco Santero.

“La dignità di un lavoro, di un posto nella comunità umana distante da istituti e assistenzialismo, è la nostra stella polare. Oggi siamo stati classificati come tra le migliori dieci pizzerie di Milano e provincia” ha detto Nico Acampora, nel raccontare lo spirito di PizzaAut fatto di voglia di fare e di creare un futuro a ragazzi e ragazze a cui la società lo aveva negato. Un progetto che ora ha anche un partner enoico ufficiale con cui brindare, e provare a crescere.

