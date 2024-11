Jovanotti produrrà il “Teresina”, in onore della figlia … Il musicista toscano si mette nel commercio del vino dei suoi vigneti di Cortona… “Oggi è un gran giorno perché sviniamo il nostro vino, il Teresina!”. Inizia così il video che Jovanotti ha pubblicato sul suo account Instagram. Dalle uve dei vigneti della sua tenuta di Cortona, in provincia di Arezzo, il musicista toscano ricaverà un vino che ha chiamato come la figlia Teresa. Il raccolto ottenuto è di 25 quintali di uva che potrebbero fruttare circa 18 quintali di vino. Con l'aiuto della cantina di Montevertine, specializzata nella produzione di varietà di vino Sangiovese, Canaiolo e Colorino, sarà prodotto e messo in commercio un buon numero di bottiglie di Teresina. Come riportato da WineNews, Lorenzo Cherubini produceva già un vino rosso con lo stesso nome destinato al semplice uso personale (anni fa ne aveva regalato una bottiglia ai giornalisti); mentre il Teresina rappresenta l’esordio nel mondo dei professionisti veri e propri. Jovanotti è solo l'ultimo di una lunga serie di musicisti che producono il loro vino in Italia: dal frontman dei Simply Red Mick Hucknall a Omar Pedrini passando per Albano Carrisi. Per rimanere in Toscana a produrre vino ci sono l'ex leader dei Police Sting, Gianna Nannini e Andrea Bocelli.

