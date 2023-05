Romanée Conti, Henri Jayer, Lafite Rothschild, Giacomo Conterno, Ferrari: i top lot di Bolaffi

Una bottiglia di Romanée Conti Grand Cru Monopole 2015 di Domaine de la Romanée-Conti, con una base d’asta di 15.000 euro, una bottiglia di Richebourg 1985 di Henri Jayer, per cui si parte da 6.600 euro, 12 bottiglie di Château Lafite Rothschild 2010 (da 6.000 euro), 3 magnum di Barolo Monfortino Riserva 2014 di Giacomo Conterno (da 4.200 euro), 6 bottiglie di Bruno Lunelli Ferrari Riserva 2006 (da 4.000 euro), 12 bottiglie di Le Pergole Torte 2019 di Montevertine (da 2.400 euro), 6 bottiglie di Brunello di Montalcino Riserva 1991 Case Basse Gianfranco Soldera (da 2.400 euro), 6 magnum di Barbaresco Sori Tildin 1983 di Gaja (da 1.800 euro), 6 bottiglie di Barolo Monprivato Ca’ d’ Morissio Riserva 2010 di Giuseppe Mascarello & Figlio (da 1.500 euro), 6 bottiglie di Sassicaia di Tenuta San Guido, di annate diverse (1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 2000, da 1.200 euro), 6 bottiglie di Barolo 2015, Bartolo Mascarello (da 1.000 euro), una doppia magnum di Masseto 1999 di Frescobaldi (da 1.000 euro), 3 bottiglie di Barbaresco Asili Etichetta Rossa Riserva 2004 Falletto di Bruno Giacosa (da 1.000 euro), 6 bottiglie di Ornellaia 2015 di Frescobaldi (da 900 euro), 12 bottiglie di Tignanello 2015 di Antinori (da 900 euro). Ecco i lotti più interessanti, per quotazioni e non solo, tra gli oltre mille che, il 17 e 18 maggio, a Torino, finiranno sotto il martello di Bolaffi.

