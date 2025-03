Rumors dagli Usa: Constellation Brands sarebbe in trattativa per cedere il suo portafoglio vino

Che il mercato del vino mondiale sia in una fase di profondo cambiamento è un dato di fatto, così come lo è che il mercato Usa, il più importante al mondo, sia sempre più concentrato in poche mani e dominato da grandi gruppi. Fenomeno che potrebbe diventare ancora più evidente se si avverassero quelli che, per adesso, sono soltanto rumors che arrivano da Oltreoceano, e che vorrebbero il colosso Constellation Brands (che, in Italia, controlla la storica Ruffino, ma proprietaria anche di altri marchi di primissimo piano come Meiomi, Kim Crawford, The Prisoner Wine Company e non solo) essere in trattative per vendere il suo intero portafoglio di vini ad altri due nomi di primissimo piano, come Delicato Family Wines e Duckhorn. A riportare il rumors è il magazine americano “Wine Business”, che sottolinea di aver parlato con diverse persone a conoscenza delle trattative, e riporta che, mentre Duckhorn non ha risposto alla richiesta di informazioni sul tema, Delicato ha scelto di non commentare, mentre un rappresentante di Constellation avrebbe detto che la società non commenta “rumors di mercato e speculazioni”. Perché di questo e nulla più, ufficialmente, adesso si tratta, anche se, sottolinea ancora “Wine Business”, dopo gli ultimi dati di bilancio che vedevano i conti crescere (le vendite nette, nei 9 mesi terminanti al 30 novembre 2024, si sono attestate a 8,04 miliardi) ma solo grazie alla crescita del settore birra, che ha più che compensato la frenata di wine & spirits (come riportato anche qui), con la prospettiva, “per l’anno fiscale 2025”, di concentrarsi sui marchi di birra di proprietà del gruppo, tra cui “Corona” e “Modelo”.

