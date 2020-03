Rumors: salta la ProWein? Silenzio dalla Messe di Düsseldorf, prende quota ipotesi cancellazione

Siamo ancora tutti in attesa di news dalla Germania, dalla Messe di Düsseldorf, dove regna il silenzio da giorni: bocche cucite, in attesa di un’ufficialità delle nuove date di ProWein che ancora non arriva. E allora, se fino a ieri i rumors parlavano di un riposizionamento tra fine giugno ed inizio luglio, decisamente inconsueto, oggi si fanno più insistenti le voci di una clamorosa cancellazione. Il calendario, lo avevamo detto, è particolarmente fitto, lo slittamento delle altre fiere ed il rinvio di Vinitaly hanno compresso la finestra delle possibilità, e alla fine, ma è d’obbligo ribadire che sempre di rumors, ad ora, si tratta, la più importante delle fiere internazionali del vino al mondo potrebbe saltare un giro.

