San Patrignano, a firmare i vini nati in Comunità grazie ai ragazzi sarà l’enologo Luca D’Attoma

Una storia, quella della cantina nata all’interno di una realtà di recupero dalla tossicodipendenza, che ha origine fin dalla fine degli anni Settanta, di passo con la stessa idea di creare una Comunità fondata sulla solidarietà e la formazione da parte di Vincenzo Muccioli. E, mentre la Comunità diventa la più grande ed importante d’Europa, negli anni i vigneti si estendono fino a superare i 100 ettari, fino alla svolta, a metà anni Novanta, quando il vino acquista valore e corposità. Trasformarlo in un’eccellenza del territorio per i ragazzi diventa una sfida. È la storia che lega il vino a San Patrignano, ed a raccogliere quella sfida, fin dall’inizio, è stato l’enologo Riccardo Cotarella, oggi alla guida degli enologi italiani e mondiali, di Assoenologi e l’Union Internationale des Eonologues, il cui testimone, dopo 20 anni, passa adesso all’enologo Luca D’Attoma, chiamato a firmare le bottiglie nate in Comunità e ad accompagnare i ragazzi di San Patrignano in un nuovo viaggio all’insegna dell’innovazione.

“Nella mia filosofia l’enologo deve avere sempre un occhio vigile sull’agricoltura, nel rispetto della natura, una base importante per poter fare un buon lavoro. Sicuramente San Patrignano rappresenta per me un nuovo stimolo, uno spazio di sperimentazione e senza dubbio, un’esperienza umana di grande valore”, sottolinea D’Attoma che vanta alcune tra le collaborazioni più prestigiose d’Italia, con la Wine Evolution Consulting, società di consulenza viticola ed enologica da lui fondata nel 1999, per fornire assistenza alle aziende vitivinicole dalla progettazione del vigneto alla bottiglia, dedicandosi alla gestione del vigneto e del vino biologico e biodinamico. Toscano, classe 1964, il nuovo enologo di San Patrignano opererà nella cantina della Comunità insieme ad un gruppo di settanta ragazzi.

