Santa Margherita e Inter ancora insieme con una nuova Limited Edition di Prosecco Superiore Docg

Due stelle a simboleggiare i venti scudetti vinti che campeggiano in cima all’etichetta, a sua volta tondeggiante come lo stemma della squadra, rimandi grafici ai colori sociali nero e azzurro affiancati da un pattern di minuscole stelle in nero lucido e microincisioni con una ricercata tecnica di stampo a caldo per arricchire di tridimensionalità la bottiglia. Che al suo interno contiene Prosecco Superiore Docg, prodotto con le migliori uve di Valdobbiadene, ambasciatore del gusto e di una delle “way of life” italiane nel mondo. Nel connubio di grande successo tra vino e calcio, passioni per eccellenza degli italiani e nel mondo, Santa Margherita - Gruppo vinicolo che raggruppa dieci diverse tenute in alcune tra le regioni più belle e importanti dell’enologia italiana (dal Veneto Orientale a Conegliano-Valdobbiadene, dal Trentino-Alto Adige al Lugana, dalla Franciacorta al Chianti Classico, dalla Maremma a Sicilia e Sardegna, attraverso i brand Torresella, Kettmeir, Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale, Terrelíade e Cantina Mesa - ha svelato la nuova Special Edition dedicata all’Inter, Club venti volte Campione d’Italia e Campione d’Italia in carica, a cui è legata come “Official Wine Supplier” da ben tre stagioni.

Must have da collezione per tutti i tifosi nerazzurri e non solo, il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut si presenta, così, in una nuovissima veste, che può fregiarsi delle due stelle ottenute dal Club con la vittoria dello scudetto n. 20. A mantenere saldo il legame tra Santa Margherita e l’Inter è la comunanza di intenzioni, obiettivi e valori, unitamente alle radici italiane e al prestigio internazionale. Da un lato i Nerazzuri, fondati nel 1908 e riconosciuti tra i Club italiani più importanti al mondo, dall’altro Santa Margherita, icona d’eccellenza dell’enologia italiana e protagonista con i suoi vini in oltre 90 Paesi nel mondo.

