Santalucia 2021, il vino con l’“Occhio della Santa” che sostiene la ricerca per le malattie oculari

Un vino “prezioso”, vestito con una confezione artistica ornata da un pendente d’argento raffigurante l’“Occhio di Santa Lucia”, il simbolo, sinonimo di buona fortuna, ispirato alla conchiglia originaria delle spiagge di Sardegna e Corsica, che assieme alla bottiglia si trasforma in un dono speciale, a sostegno della ricerca contro le malattie oculari. Ecco il Santalucia 2021, il Cabernet Sauvignon Limited Edition, protagonista dell’iniziativa di solidarietà che, dal 2008, vede insieme l’azienda Maculan e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, lanciata nei giorni scorsi in un evento benefico al ristorante tre Stelle Michelin Le Calandre dei fratelli Alajmo a Rubano. Un aiuto che continuerà con il ricavato di questa edizione: le bottiglie sono disponibili su ordinativo con una donazione minima di 100 euro per finanziare lo studio di una tecnica chiamata cheratoplastica additiva per la lotta al cheratocono, una patologia molto invalidante che colpisce i giovani e gli adolescenti deformando la cornea.

Prodotto in 300 esemplari unici e numerati e selezionato accuratamente da un panel di giornalisti, esperti di settore e imprenditori, il Santalucia 2021 “abbina lo spirito di solidarietà alla pregiatezza enologica - spiega Fausto Maculan, alla guida dell’azienda di famiglia con le figlie Angela e Maria Vittoria - e nasce da un vigneto piantato nel 1985 che si caratterizza per l’altissima densità delle viti allevate a cordone speronato. Solo sei grappoli per esemplare, a un’altezza di appena 30 centimetri da terra, che così disposti raggiungono una maturazione perfetta senza uso di erbicidi”. Ed è al centro di un progetto che, sottolinea Giuseppe Di Falco, presidente di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, “negli anni, ha sostenuto la nostra attività di ricerca con oltre 300.000 euro raccolti”.

Copyright © 2000/2022