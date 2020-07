“Save the Brand”: Ca’ del Bosco, Fontanafredda e Alois Lageder i marchi del vino al top

Ca’ del Bosco, griffe simbolo della Franciacorta guidata da Maurizio Zanella, parte di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, si aggiudica il premio “Brand Hero” di “Save the Brand” - Web Edition, organizzato da Foodcommunity con l’obiettivo di riconoscere e premiare il merito dei migliori imprenditori italiani - che si siano distinti per il valore che negli anni sono riusciti a costruire intorno al marchio - del wine & food. Ma non c’è solo la cantina franciacortina, in continua e costante crescita, sia in termini produttivi che di mercati: per la “Valorizzazione e Sviluppo del Brand” ad avere la meglio è Fontanafredda, storico marchio delle Langhe di proprietà di Oscar Farinetti, per essere riuscita a “promuovere una filosofia del brand basata sulla sostenibilità a 360 gradi dando vita anche al Rinascimento verde”. E poi, per il “Passaggio Generazionale”, la spunta Alois Lageder, una delle famiglie più longeve della viticoltura altoatesina, portata avanti oggi dalla quinta e dalla sesta generazione, con un approccio biodinamico e promuovendo un’economia circolare.

