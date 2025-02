“Confermo quello che la scienza sostiene e che probabilmente l’ignoranza cronica o la malafede dei soliti commentatori faziosi ritiene una boutade. Il mio invito è a studiare, a leggere o almeno a informarsi per scoprire dati che, pur sorprendenti, sono reali. È evidente che nessuno possa considerare l’acqua dannosa di per sé, e nel mio intervento sono stato chiarissimo. Anzi, è la cosa migliore da ingerire, ma come per qualsiasi alimento o bevanda, anche un consumo eccessivo può avere conseguenze negative. Lo dice la scienza, non il Ministro”. Queste parole le ha scritte, invece, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sulla sua pagina Facebook, spiegando che, quando nei giorni scorsi, intervenendo agli Stati generali del vino in Campidoglio, a Roma, ha detto come “l’abuso d’acqua può portare alla morte”, era un “esempio che serviva a sottolineare quanto sia sbagliato giudicare un prodotto senza considerare la quantità e il contesto in cui viene consumato, come avviene con il Nutriscore e le etichette allarmistiche”.

“Ci sono etichette - aveva detto il Ministro - che parlano di pericoli mortali persino se si abusa di acqua. Allora dovremmo mettere queste etichette allarmistiche anche sulle bottiglie d’acqua? Non esistono prodotti che non fanno danni se se ne abusa. Allora si mettano etichette veramente informative su prodotti di qualità, pagati il giusto”.

“Confermo che ritengo il vino, alimento presente da millenni nella nostra alimentazione, se assunto in modiche quantità e nell’ambito di una dieta bilanciata, non sia dannoso e possa persino avere effetti positivi - aggiunge, oggi, Lollobrigida - il tentativo di ridurre il dibattito a caricature o distorsioni non fa altro che screditare chi lo porta avanti. La serietà con cui affrontiamo questi temi si basa sulla scienza e sulla tutela delle nostre eccellenze agroalimentari, non su strumentalizzazioni”.

Intanto, sempre oggi, a Bruxelles, il Ministro Lollobrigida ha incontrato il Ministro dell’Agricoltura della Repubblica d’Irlanda, Martin Heydon, per un confronto sulle principali sfide del settore agricolo, con particolare attenzione alla questione delle etichettature delle bevande alcoliche introdotte dalla normativa irlandese, con Lollobrigida che ha espresso forte preoccupazione per l’impatto che tale normativa potrebbe avere sul mercato unico europeo, evidenziando il rischio di penalizzazione per i produttori vinicoli italiani.

