Scontrino pesante ma carrello leggero. La spesa degli italiani è in salita, crolla l’ortofrutta

Scontrino più pesante ma carrello più leggero. Il caro prezzi taglia del 4,9% i prodotti alimentari acquistati nell’anno in corso con gli italiani che sono però costretti a spendere comunque il 7,3% in più a causa dei rincari determinati dall’inflazione. Emerge dall’analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat sul primo quadrimestre sul rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei prezzi annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso per contrastare l’inflazione.

I consumi domestici di ortofrutta fresca delle famiglie sono diminuiti dell’8% nei primi tre mesi del 2023, ogni italiano ne ha consumata quasi 2 kg in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. La caccia all’offerta migliore è diventata una abitudine per molte persone che cambiano sovente supermercato alla ricerca della promozione più adatta alle proprie esigenze. La situazione di difficoltà, ha sottolineato la Coldiretti, si estende alle imprese agricole colpite dal maltempo che ha decimato i raccolti e dai bassi prezzi pagati alla produzione. Il rischio è quello dall’abbandono di interi territori.

“Occorre lavorare - conclude la Coldiretti - per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni”.

Copyright © 2000/2023