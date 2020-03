Scricchiola Settimana en primeur di Bordeaux. Aspettando ProWein saltano i Grands Jours de Bourgogne

Il rinvio di Vinitaly al 14-17 giugno (con “Opera Wine” by Wine Spectator il 13 giugno) deciso da Veronafiere, ha creato un vero e proprio effetto domino, con le due kermesse dedicate ai vini biologici e naturali (VinNatur e ViniVeri), eventi satellite della più importante fiera del vino d’Italia, che hanno annunciato il rinvio, per non perdere la contemporaneità con Vinitaly: la degustazione dei 180 produttori di VinNatur, così, andrà in scena a Gambellara dal 13 al 15 giugno, con ViniVeri, a Cerea, in calendario il 12 ed il 13 giugno.

Ma la riprogrammazione dei grandi eventi del wine & food, in Italia e nel mondo, causata da oggettive difficoltà dettate dall’emergenza Covid-19, non finisce qui. Siamo ancora tutti in attesa di news dalla Germania, dalla Messe di Düsseldorf, dove regna il silenzio da giorni: bocche cucite, in attesa di un’ufficialità delle nuove date di ProWein che ancora non arriva (anche se i rumors parlano di giugno/luglio, ndr), ed un calendario particolarmente intenso almeno fino a metà giugno.

In Francia, invece, rischia la settimana dell’en primeur di Bordeaux. Sarebbe la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma alle condizioni attuali, immaginare di vedere i consueti 5.000 wine merchant da tutto il mondo sulle rive della Gironda appare quanto mai utopistico: la prima settimana di aprile è alle porte, il presidente dell’Union des Grands crus de Bordeaux, Ronan Laborde, prende tempo aspettando le eventuali evoluzioni, ma i media francesi danno per possibile - se non probabile - uno slittamento all’autunno. Nell’altro territorio simbolo della Francia enoica, la Borgogna, sono stati annullati “Les Grands Jours de Bourgogne”, in calendario dal 9 al 13 marzo, con cui i Vins de Bourgogne si presentano al mondo nei propri cru.

Tornando in Italia, anche Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, storico appuntamento dedicato all’enogastronomia a Roma, ha deciso posticipare l’evento in calendario per il 19-28 giugno, facendolo slittare dall’11 al 20 settembre. Ufficiali anche le nuove date di Taste, con le novità e le eccellenze enogastronomiche del Belpaese che si presenteranno a Firenze, alla Stazione Leopolda, dal 5 al 7 giugno.

Fiere Parma e Federalimentare hanno invece deciso di continuare a monitorare la situazione collegata alla diffusione del Coronavirus prima di prendere decisioni su Cibus, una delle più importanti fiere dedicate al settore alimentare italiano, ad ora in programma dall’11 al 14 maggio, ma che, comunque, è destinata a slittare, non si sa ancora (novità ufficiali dovrebbero arrivare lunedì, ndr) se a luglio o a settembre, come sostengono rumors sempre più insistenti. E poi c’è Macfrut, che giusto ieri, con un comunicato della Fiera di Rimini, ha confermato le date in calendario - dal 5 al 7 maggio - sulla spinta del settore ortofrutta e sull’onda della fiducia.

