Se i top brand di Francia aprono il mercato francese ai grandi fine wines italiani

Francia-Italia, un dualismo che quasi sempre è letto come rapporto tra competitor sui mercati del mondo, quale in fondo è, sebbene giocato su volumi e valori diversi, con questi ultimi, come noto, a favore dei francesi. Ma qualcosa, se si guarda al rapporto tra i top brand dei due Paesi, sta cambiando, con l’instaurarsi di rapporti che vanno ben al di là della bandiera, e guardano a logiche di condivisione di valori e di benefici reciproci. E così, se da tempo sono molti i casi in cui importanti realtà italiane distribuiscono vini francesi in Italia, come Ceretto, tra le aziende più importanti delle Langhe, che attraverso Ceretto Terroirs, che distribuisce tanti brand francesi, e non solo, come gli Champagne Salon e Delamotte, o i vini di Borgogna come Bouchard Père & Fils, tra gli altri), o Banfi, che, con Banfi Distribuzione distribuisce, da anni, lo Champagne Joseph Perrier, o ancora Gaja, che attraverso Gaja Distribuzione, fondata già nel 1977, distribuisce etichette come Gosset e Pierre Paillard dalla Champagne, Chateau de la Tour, Domaine Duroché e Luis Jadod, dalla Borgogna, o ancora Chateau Lynch-Bages, Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Margaux e Château Haut-Brion da Bordeaux, tra gli altri, solo per citare alcuni casi, passando per la case history peculiare della Compagnia del Vino, guidata da Saverio Notari (e che vede, nella compagine societaria, fin dalla sua fondazione, da parte di Giancarlo Notari, il marchese Piero Antinori, che ne approvò il progetto nel 1997), in cui è entrato al 20%, ad inizio 2022, Pol Roger (uno dei top brand di Champagne già distribuiti dalla Compagnia, ndr), ora anche alcune realtà di grande prestigio del vino francese iniziano ad importare Oltralpe, e con accordi in esclusiva, top brand del vino italiano. Come Ornellaia, la celeberrima tenuta bolgherese e tra le icone dei fine wines del Belpaese, della galassia enoica di Frescobaldi, che ha affidato la distribuzione in esclusiva, in Francia, dei suoi vini - compreso l’Ornellaia 2020 “la proporzione”, da poco presentato nel quadro del progetto “Vendemmia d’Artista” - uno dei nomi più importanti del panorama vinicolo francese, come maison Louis Roederer, top brand della Champagne, come riportano alcuni portali di informazioni d’Oltralpe.

Un accordo che segue, per altro, quello firmato da poco per la distribuzione nel Regno Unito dalla Tenuta Luce, altra prestigiosa griffe, a Montalcino, sotto l’egida di Frescobaldi, con MMD, la società in terra britannica di Louis Roederer. Ma quello tra Ornellaia e Maison Louis Roederer in Francia, a ben vedere, ha un valore diverso. Perchè non si parla di due top brand di Francia e d’Italia che lavorano in sinergia in un “campo neutro” come il Regno Unito, da sempre assetato di fine wines di tutto il mondo. Bensì di un rapporto stretto ed esclusivo che, attraverso un grande nome francese, consolida la presenza di un grande brand italiano in un Paese come la Francia che di vini di lusso è, senza dubbio, ad oggi il più importante produttore ed esportatore mondiale.

Un ulteriore segnale, dunque, di barriere a volte culturali, a volte commerciali, che stanno cadendo, e che si collega, in qualche modo, all’apertura sempre più grande del sistema della “Place de Bordeaux”, ormai non più esclusiva rete di distribuzione solo per i grandi vini di Francia, ma sempre più hub dei grandi vini di tutto il mondo, con un occhio particolare per la presenza italiana, sempre più ricca a prestigiosa, come abbiamo raccontato qui. Il cui capostipite è stato il Masseto, nel 2009, all’epoca ancora sotto il tetto comune della Tenuta dell’Ornellaia, prima di intraprendere il suo percorso in totale autonomia.

