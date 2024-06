Sempre più mercanti, e produttori: la famiglia Veronesi (Signorvino) mette radici in Sardegna

Sempre più mercanti di vino, con la crescita del Gruppo Signorvino, ormai un riferimento di primo piano del mercato del vino italiano, che non si arresta (38 ad oggi i punti vendita tra Italia ed estero, a Praga e Parigi, della grande enocatena, che in autunno 2024 aprirà a Pompei, con il primo punto vendita al Sud), ma sempre più anche produttori di vino. È la via scelta dalla famiglia Veronesi, alla guida del Gruppo Oniverse (ex Calzedonia), che continua ad investire sul lato produttivo. E così, dopo Tenimenti Leone, nel Lazio, tra i comuni di Velletri e Lanuvi, e La Giuva, in Valpolicella, e in attesa di inaugurare la cantina in terra di Trentodoc, probabilmente entro l’anno, e di altre importanti e preziose acquisizioni che arriveranno entro l’estate, ad Alghero ha aperto i battenti Podere Guardia Grande, cantina con vigneto nel cuore della Sardegna, dove ad oggi vengono prodotti tre vini tutti in purezza: Vermentino, Cannonau e Cagnulari.

“Podere Guardia Grande è il nuovo progetto di viticoltura della famiglia Veronesi, da sempre profondamente appassionata della città di Alghero, che si posiziona sulla costa Nord-occidentale della Sardegna, in una zona rimasta incontaminata e selvaggia, colorata da una terra argillosa rosso mattone. Si tratta di un tributo alla bellezza e alla ricchezza culturale di queste parti, ma soprattutto della volontà di produrre vini di alta qualità mossa da un grande rispetto per la natura accompagnato dal forte desiderio di riflettere l’autenticità e la straordinaria peculiarità del terroir locale”, spiega una nota.

“Lavoreremo i nostri vigneti rispettando questo territorio generoso e unico, senza l’utilizzo di diserbanti chimici, come conseguenza di quello che dovrebbe essere ormai un “normale” approccio all’agricoltura. La priorità è farlo secondo i principi di sostenibilità, rispetto per il territorio, dedizione alla vigna: vorremmo offrire la possibilità di scoprire la bellezza e l’unicità della Sardegna, e della splendida vista su Capo Caccia”, ha detto Federico Veronesi, ad Podere Guardia Grande.

Il progetto della struttura Podere Guardia Grande, firmato dallo studio sardo CasciuRango architetti, contempla la fusione tra scenografici aspetti naturalistici e di produzione: il Podere, infatti, si trova su uno dei rari promontori da cui è possibile godere della vista di Capo Caccia, di Porto Conte e della costa ad Ovest. Gli arredi interni, poi, portano la firma e il colore dello stilista e designer algherese Antonio Marras, con il quale si è scelto di collaborare al fine di creare una ancora più stretta sinergia col territorio.

