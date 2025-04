Signorvino: nel 2025 obiettivo “quota 100” milioni di euro di fatturato, e 55 store

Punta a “quota 100” milioni di euro di fatturato e ad arrivare a 55 store, Signorvino, l’enocatena italiana che oggi conta 42 location, di cui la gran parte in Italia, ma anche a Parigi ed a Praga, e con un piano di espansione che prevede diverse nuove aperture in città già presidiate, ed in altre nuove, soprattutto nell’Est Italia, al Sud, ma non solo. Lo racconta, a WineNews, Luca Pizzighella, che guida il gruppo fondato dalla famiglia Veronesi, e che fa parte del gruppo Oniverse (che ha un fatturato di oltre 3,5 miliardi di euro, e che raccoglie sotto il suo ombrello anche i brand Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, ma anche, tra gli altri, Oniwines, guidata da Federico Veronesi, che riunisce cantine come Tenimenti Leone, nei Castelli Romani, Podere Guardia Grande, in Sardegna, La Giuva, in Valpolicella, e l’ultimo acquisto, Villa Bucci, tra le realtà più importanti delle Marche, in attesa di aprirne una nel territorio del Trentodoc, ndr).

“Abbiamo in programma un’apertura a Bergamo nel giro di qualche settimana, e a Verona sposteremo uno dei locali, quello ora in Via Mazzini, in Piazza delle Erbe, dove inseriremo anche il food, e, ancora, in Franciacorta, ad Erbusco. Nel frattempo, guardiamo ad Est, in particolare ad Udine ed a Trieste - aggiunge Pizzighella - ma stiamo lavorando anche su Como, e poi su Roma, dove vorremmo arrivare a quattro location dalle tre di oggi, ed ancora Napoli, Bari, e all’estero, dove puntiamo a raddoppiare sia a Parigi che a Praga. Oggi siamo oltre gli 85 milioni di euro di fatturato di gruppo, nel 2025 vogliamo arrivare a 100. Nonostante l’anno sia partito un po’ a rilento, tra il cambiamento dei consumi, la “demonizzazione del vino” e così via, non ultima la Pasqua che è più avanti nell’anno sul 2024, ma con i prossimi ponti e con l’arrivo della bella stagione ci aspettiamo una ripartenza importante, un bel risveglio, siamo fiduciosi”.

Un piano organico di crescita, dunque, per Signorvino, spinto dal successo recente ed anche dalla fiducia negli investimenti nel mondo del vino, nonostante le tante difficoltà del settore, come spiegato, nei giorni scorsi, da Sandro Veronesi, in un’intervista a WineNews: “bisogna continuare a credere nel vino, continuare ad investire. Le crisi sono passeggere, in tutti i settori - ha detto Sandro Veronesi - e poi la crisi di un settore non è necessariamente la crisi di tutte le aziende del settore, ma chi ci crede, chi vuole andare avanti, chi ha più forza, soprattutto d’animo, di poter continuare ad investire, può approfittare dei momenti anche di crisi”, secondo l’imprenditore. Che non esclude neanche futuri investimenti sul fronte della produzione di vino, in altri territori, puntando ad altri “gioielli” del vino italiano, “sempre che se ne trovino di disponibili”.

