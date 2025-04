Sandro Veronesi: “il vino deve continuare a credere e investire. Le crisi sono passeggere”

Il momento è complesso, ma “il vino deve continuare a credere e investire, le crisi sono passeggere in tutti i settori”. Sui dazi di Trump e la diplomazia europea ed italiana, “faccio l’imprenditore e sono ottimista di natura”. Lo ha detto, a WineNews, da Vinitaly 2025 a Verona, l’imprenditore Sandro Veronesi, patron del Gruppo Oniverse (di cui fa parte Signorvino) e produttore con le cantine del gruppo Oniwines (in foto con Federico Veronesi, e il direttore Alessandro Regoli). “Se aggiungerei qualche “gioiello” nei luoghi più iconici del vino italiano? Me lo auguro. Dipende se i gioielli si rendono disponibili e se si trovano ancora”.

