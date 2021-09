Signorvino, oltre l’enoteca il B2B, e firma i vini della catena Poke House

Non solo i nuovi punti vendita (l’ultimo ad un passo dall’Arena di Verona, i prossimi a Milano e Torino), nei piani di Signorvino, la catena di enoteche creata da Sandro Veronesi, patron di Calzedonia, c’è anche il rafforzamento delle sue collaborazioni b2b, che vede il gruppo impegnato da sempre nel ruolo di interlocutore per realtà aziendali che abbiano intenzione di proporre ai clienti una carta dei vini ampia e abbinata al proprio menu, in un’attività seria ed attenta di selezione dei vini da inserire in carta. Il rapporto diretto con le cantine, ormai consolidato da anni, rende possibile la realizzazione di grandi progetti messi a punto a più mani e veste Signorvino anche di un nuovo ruolo, quello dell’intermediario volto, ad esempio, alla realizzazione di etichette personalizzate e marche commerciali private. Sono molte le figure manageriali che ogni giorno hanno contatti con le cantine, seguendo in maniera diretta i processi produttivi, per poi individuare le etichette più interessanti dei territori vinicoli italiani.

Grandi aziende molto note ma anche piccolissimi produttori, come Poke House, catena leader del poke in Europa nata nel 2018. Format di successo che ha portato in Italia il poke di ispirazione californiana, partendo da Milano, si è poi rapidamente affermato anche all’estero con più di 50 location tra Italia, Portogallo, Spagna, Francia e UK. Oggi, Poke House, che parla ad un gruppo eterogeneo di consumatori alla ricerca di peculiarità enogastronomiche e di abbinamenti in grado di esaltare le caratteristiche dei propri piatti, sceglie di valorizzare la propria proposta offrendo nei suoi locali i vini in private label realizzati da Signorvino. Il risultato, nato anche dalla creatività di Poke House, sono tre vini i cui nomi rimandano ad altrettanti luoghi iconici della California: Hollywood (bianco), Napa (rosso) e Malibu (rosé).

“Signorvino ha sempre voluto essere un canale nuovo e diverso per la vendita del vino italiano. Il rapporto diretto che abbiamo con i nostri fornitori e collaboratori ci permette di poter dare vita a importanti progetti come quello che abbiamo creato con Poke House: selezionare una cantina biologica (nostro fornitore) e realizzare insieme un prodotto ad hoc per la rinomata catena di Poke. È stato un lavoro “a quattro mani” tra creatività e Sviluppo del prodotto che ha portato a entrambi soddisfazione e speriamo possa essere la prima di tante altre collaborazioni simili”, commenta Federico Veronesi, general manager Signorvino.

Copyright © 2000/2021