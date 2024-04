Signorvino “sbarca” a Pompei. Ad autunno 2024 aprirà il suo primo punto vendita al Sud

Dopo aver inaugurato 38 punti vendita (dieci in più rispetto al 2022) in Italia e all’estero (a Praga e a Parigi) e, con in vista nuove ed imminenti aperture, Signorvino, la catena italiana di enoteche con cucina del Gruppo Oniverse (ex Calzedonia), “sbarca” a Pompei: opening previsto entro l’autunno 2024, con quello che sarà il primo punto vendita al Sud della “grande cantina italiana”. E, da Vinitaly, lancia il nuovo concept “Signorvino Stories”, che prevede, per i propri clienti, occasioni di conoscenza insieme ai grandi nomi del vino italiano, con eventi, contenuti informativi ed approfondimenti. L’idea è che ogni vino racconta una storia, che ha inizio tra le viti e giunge fino alla tavola.

“Nella nostra mission c’è la volontà di promuovere la conoscenza delle straordinarie eccellenze vinicole italiane, mettendo in luce sia i rinomati produttori che le piccole realtà innovative - afferma Federico Veronesi, proprietario del brand insieme alla sua famiglia - siamo pronti a portare queste storie in nuove città italiane e, oggi possiamo dirlo con orgoglio, finalmente anche al Sud”. Con oltre 2.000 referenze e una proposta gastronomica che parte dalle eccellenze territoriali, Signorvino dà vita a un menu che omaggia la qualità e i sapori della tradizione italiana, rappresentando sempre più un punto di riferimento solido per gli appassionati di vino e gastronomia. “Vogliamo portare ovunque il meglio della tradizione enogastronomica italiana - spiega Luca Pizzighella, general manager Signorvino - con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle straordinarie eccellenze vinicole italiane, mettendo in luce sia i rinomati produttori che le piccole realtà innovative”.

Copyright © 2000/2024