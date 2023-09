“Simply Italian Great Wines” fa tappa a Londra, per consolidare la crescita italiana in Uk

Ormai mercato extra Ue, il Regno Unito resta un pilastro fondamentale per l’export del vino italiano. Non solo per volumi (12,2 milioni di ettolitri nel 2022, destinazione n. 4 a livello mondiale per i vini tricolore), ma soprattutto in valore, che crescono, visto che, secondo i dati Istat, analizzati da WineNews, nel primo semestre 2023, a fronte di un calo complessivo del -0,5% a livello mondiale, e cantine del Belpaese, Oltremanica, fanno segnare un +3,1%, a 380,4 milioni di euro. Con il canale off-trade che rappresenta la fetta significativamente più importante delle vendite totali (86%) in virtù della forza rappresentata dai grandi retailer del paese. In questo scenario va di scena oggi, a Londra, la tappa britannica del “Simply Italian Great Wines” by Iem - International Exhibition Management (Marina Nedic & Giancarlo Voglino), in partnership con il celebre magazine Uk, “The Drinks Business”.

Sotto i riflettori la masterclass “Discovering Umbria”, con Walter Speller (corrispondente Italia per JancisRobinson.com) che guiderà il pubblico presente alla scoperta del territorio tramite quattro Consorzi di tutela: Orvieto, Trasimeno, Montefalco e Torgiano. Poi il walk-around tasting con vini da tutto il Belpaese, e la masterclass “Vino Nobile di Montepulciano: the history teller” del Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, affidata a Peter McCombie (Master of Wine).

“Simply Italian Great Wines è un’ottima opportunità per le cantine per vivere un’esperienza commerciale unica: avere la possibilità di presentarsi direttamente al trade inglese dona alle aziende una marcia in più in termini di definizione dei piani strategici, oltre a consolidare rapporti per il futuro,” ha detto Marina Nedic.

