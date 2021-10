Slittano Sugar e Plastic Tax: il Consiglio dei Ministri rinvia le due imposte al 2023

È stata rinviata al 2023 l’entrata in vigore della Sugar Tax, l’imposta sulle bevande zuccherate, e della Plastic Tax, l’imposta sul consumo della plastica monouso (che sarebbe dovuta entrare in vigore già nel luglio 2020 ma è slittata più volte): ha deciso così il Consiglio dei Ministri, dopo aver approvato il Documento programmatico di Bilancio. Una scelta a cui plaude Agrinsieme, che riunisce Cia - Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, che, però, chiede l’eliminazione totale perché si tratterebbe di una misura che comporterebbe un incremento della fiscalità del 28% e una penalizzazione dei consumi con ripercussioni negative su ogni anello della filiera e su un settore già fortemente indebolito dalla pandemia.

Come dimostra anche un recente studio Nomisma, sottolinea Agrinsieme, anziché facilitare crescita e occupazione, l’introduzione della Sugar Tax porterebbe una contrazione del 16% del mercato a volume, -180 milioni di euro di fatturato rispetto al 2019 e -344 milioni di euro, se si considera la perdita di giro d’affari nel 2023 rispetto al 2019. Seppur in maniera indiretta, prosegue Agrinsieme, l’imposta sulle bevande zuccherate finirebbe col punire anche il mondo agricolo, dando il colpo di grazia al comparto saccarifero, già penalizzato dalla liberalizzazione delle quote, che ha contribuito alla decimazione delle imprese del settore.

