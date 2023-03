“Somersault”, il vino che aiuta “HerzPiraten” ed i bambini con malattie cardiache

Obiettivo prioritario delle grandi fiere internazionali del vino è ovviamente quello di costruire ponti ed opportunità commerciali, e la “ProWein”, punto di riferimento per l’internazionalizzazione delle produzioni enoiche di Europa e del mondo (di scena a Düsseldorf fino al 21 marzo), non fa eccezione. Il business, però, non cannibalizza ogni aspetto, e tra un incontro e l’altro c’è ancora spazio per temi e progetti più “alti”, che mettono al centro la solidarietà e l’impegno per gli altri. Come quello di Nova Meierhenrich, giornalista e volto noto della tv tedesca, ma anche produttrice, insieme al marito Christian Nett, vignaiolo di quinta generazione, a Duttweiler, nel cuore del Palatinato. Qui, nascono Pinot Nero, Pinot Bianco e tanti altri vini (anche zero alcol), ma soprattutto un’etichetta, “Somersault” (un bianco e un rosato), che destina 50 centesimi ogni bottiglia venduta all’associazione “HerzPiraten”, fondata da Nova Meierhenrich per aiutare i bambini con malattie cardiache.

