Sommelier, un brindisi collettivo per la ripresa da condividere sul web

Il mondo del vino e dell’olio si raccontano sul web. E si fa social anche la “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”, che, in questo 2020, segnato dal Coronavirus, domani 9 maggio, si vivrà sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais).

Due le dirette in programma (ore 11 e ore 15.30), condotte dal giornalista Gianluca Semprini per omaggiare due prodotti simbolo del Made in Italy. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Sommelier (Ais) in collaborazione con i Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo il Protocollo d’intesa (sottoscritto nel 2018), con la media partnership della Testata Giornalistica Regionale (Tgr). Con un brindisi collettivo da condividere, alle ore 12.30, al motto #risolleviamoicalici.

Postando sui propri profili social una foto con il bicchiere in mano, per un grande flashmob di incoraggiamento: un gesto che vuole essere un augurio per una ripresa rapida delle attività per ristoratori, produttori e dell’intera filiera dell’enogastronomia italiana. “La Giornata - spiega il Presidente Ais Italia, Antonello Maietta - celebrerà gli uomini, i luoghi e i prodotti che, anche in questo momento difficile, continuano a fare grande il Made in Italy. Lo sviluppo di un turismo consapevole e la conoscenza esaustiva del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico rimangono, insieme alla determinazione di chi li porta avanti ogni giorno, uno stimolo fondamentale per rimettersi in marcia”

