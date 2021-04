Sostenere il pensiero veronelliano e costruire il mondo di domani: l’invito del Seminario Veronelli

“È nei momenti più difficili che la vicinanza, la condivisione e l’agire comune dimostrano tutta la loro forza, consentendo ai singoli di confrontarsi, di unire le idee e i punti di vista per trovare soluzioni, per individuare nuove possibilità, per compiere, insieme, dei passi in avanti. Ogni percorso collettivo, grande o piccolo che sia, rappresenta in questo senso un’opportunità preziosa, un terreno fertile e un importante spazio di progettualità”: è il messaggio che, nel pieno della pandemia e della crisi che ha colpito il settore agroalimentare, la ristorazione e il mondo della cultura, ha scelto di lanciare il Seminario Permanente Luigi Veronelli, fondato esattamente 35 anni fa dal maestro Luigi Veronelli, “padre” del giornalismo e della critica gastronomica italiana, per condividere il sapere in ambito agricolo e alimentare in quattro ambiti di attività, sintetizzati dalle parole chiave degustare, formare, approfondire e condividere. Sospesi gli eventi culturali e le attività formative in presenza, e pubblicata la “Guida Oro I Vini di Veronelli 2021” (in ottobre), nel 2021 il Seminario “concentra le energie” sulla campagna associativa per sostenere il pensiero veronelliano e ribadire proprio il valore dell’essere associazione, cioè patrimonio comune e laboratorio di relazioni, e come invito alla partecipazione rivolto a tutti coloro che vedono nel cibo e nel vino elementi culturali imprescindibili per la costruzione del mondo di domani. Come ci ha insegnato Veronelli.

