Sostenibilità, nel Regno Unito, il vino attento all’ambiente attira più consumatori

Se il 69% dei britannici dichiara di adottare uno stile di vita ecologicamente sostenibile, la percentuale si alza fino al 74% tra i consumatori di vino. I bevitori abituali, che contemporaneamente stanno anche attenti ai temi dell’ambiente, sono anche quelli che spendono di più: 115 sterline al mese per mangiare e bere fuori, ovvero 9 sterline in più sulla media di tutti i consumatori. Quasi un terzo (31%) invece, esce almeno una o due volte alla settimana. Sono alcuni dei dati dell’ultima indagine Cga by Niq, che ha voluto indagare su come produttori e venditori di vino, con determinate azioni, possano attirare quei consumatori più attenti al tema della sostenibilità ambientale, con focus sul Regno Unito tra i primi tre mercati del vino italiano insieme a Stati Uniti e Germania.

Da tempo infatti vengono pubblicati estratti di varie analisi dal nome “Wine Insight Reports”, realizzati proprio dalla società di consulenza specializzata in food & beverage: con una combinazione di dati volumetrici e un’indagine approfondita sulle abitudini e preferenze dei consumatori, questi report fotografano un quadro generale del settore del vino - con particolare riferimento al mercato britannico - per fornire suggerimenti alle aziende. Cga by Niq allega, infatti, ai numeri alcuni consigli: se è stato studiato che quasi tre britannici su quattro, consumatori di vino, hanno a cuore il tema dell’ambiente e in media sono anche quelli che spendono di più allora “nessuna attività del mondo del beverage può permettersi di ignorare questo tema”. Inoltre più di un terzo (36%) degli intervistati afferma che l’attenzione alla sostenibilità è un fattore importante nella decisione del locale da frequentare, e un terzo (34%) sarà meno propenso in futuro ad entrare in un’attività se dovesse scoprire che questa non è sostenibile. Il Wine Insight Report segnala quindi alcuni modi in cui i locali possono dimostrare le proprie credenziali, come l’approvvigionamento locale, le buone pratiche di riciclo e la riduzione dei rifiuti.

Un terzo (32%) dei consumatori attenti alla sostenibilità afferma anche di ordinare tipicamente vini in fasce di prezzo medio-alte, percentuale significativamente più alta del 21% tra tutti i bevitori di vino, mentre quattro su cinque (80%) sono disposti a pagare di più per vini “etici”. Per questo, anche “le descrizioni del menù focalizzate sulla sostenibilità possono essere un modo particolarmente efficace per garantire una “premiumizzazione” dei clienti”.

