Spagna, frena l’export del vino: -0,6% nei primi 7 mesi 2023, a 1,69 miliardi di euro

Le esportazioni del vino spagnolo chiudono la campagna 2022/2023 con un giro d’affari di 2,97 miliardi di euro (+0,9% sui 12 mesi precedenti), per 20,7 milioni di ettolitri spediti nei mercati internazionali (-2,8%). Come raccontano gli ultimi dati Oemv - Observatorio Espanol del Mercado del Vino, analizzati da WineNews, il trend è, però, negativo, perché, nel periodo agosto 2022-luglio 2023, il dato sulle esportazioni segna un arretramento rispetto al record toccato a marzo (relativo ai 12 mesi che vanno da aprile 2022 a marzo 2023, ndr), di 3,06 miliardi di euro. I primi 7 mesi del 2023 confermano l’involuzione del commercio enoico, con un calo dello 0,6% a valore e dell’1,3% a volume, a quota 1,69 miliardi di euro e 11,9 milioni di ettolitri, ed in luglio è stato tra i peggiori degli ultimi anni, segnando il -11% a valore ed il -6,5% a volume su luglio 2022.

Sulla campagna 2021/2022, perdono lo 0,1% a valore i vini fermi imbottigliati, con i Dop in calo del 3% (a 1,28 miliardi di euro), ma la categoria, se si sommano gli spumanti (che valgono 504 milioni di euro), cresce dello 0,7%, a 2,45 miliardi di euro, per un prezzo medio che cresce del 2,6%, attestandosi così a 2,64 euro al litro. Meglio hanno fatto gli imbottigliati senza Dop, che hanno segnato una crescita dei fatturati di 37,9 milioni di euro (+8,7%). Fa bene lo sfuso, che segna una crescita del 2%, a 515 milioni di euro, per un prezzo medio di 0,45 euro al litro (+5,8%), e la categoria del bag-in-box (+26,6%).

Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato per l’export del vino spagnolo, con un fatturato, nei primi 7 mesi 2023, di 232 milioni di euro, in crescita dello 0,1%. Sul secondo gradino la Germania, che ha importato 227,7 milioni di euro di vino spagnolo (+3,2%), quindi la Gran Bretagna, con 190,5 milioni di euro vino spagnolo importato (+11,3%). Al quarto posto, la Francia, a quota 183 milioni di euro (+3%), seguita, al quinto posto, dai Paesi Bassi, con 89,3 milioni di euro (+0,8%), quindi la Svizzera, con 81,2 milioni di euro (-3,8%) ed il vicino Portogallo, a quota 79,5 milioni di euro (+7,8%). Chiudono la Top 10, il Canada, con 73,8 milioni di euro (-5,3%), il Belgio, con 71,9 milioni di euro di vino spagnolo importato negli ultimi 12 mesi (+2,4%), ed il Giappone con 62,2 milioni di euro (-10,8%).

