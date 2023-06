Spagna, via libera a distillazione e vendemmia verde contro la crisi mondiale dei consumi

Dopo la Francia, anche la Spagna del vino è pronta a rispondere alla crisi globale dei consumi che, combinandosi al boom produttivo della campagna 2022, ha spinto le scorte delle cantine a livelli (quasi) mai visti. Il Ministero dell’Agricoltura di Madrid ha infatti dato il via libera alla distillazione di crisi, come risposta alla congiuntura economica, all’inflazione e “all’apparente calo strutturale del consumo di alcune tipologie di vino, in particolare di vini rossi e rosati di alcune Regioni della Francia, della Spagna e del Portogallo”. A ulteriore giustificazione del provvedimento, ci sono quindi “la riduzioni dei consumi, stimata al 7% in Italia, al 10% in Spagna, al 15% in Francia, al 22% in Germania e al 34% in Portogallo; l’export di vino della Ue che, nel periodo gennaio-aprile 2023, è stato inferiore dell’8,5% sullo scorso anno; l’aumento del 4% della produzione comunitaria nella campagna in corso sull’anno precedente; l’elevato livello delle scorte iniziali, al +2% sulla media quinquennale”.

Come riporta il magazine francese “Vitisphere”, due Regioni hanno chiesto l’accesso ai fondi nazionali ed europei per distillare le proprie eccedenze: Catalogna e Estremadura. Il settore del vino catalano riceverà un milione di euro, destinato alla distillazione di 16.666 ettolitri, ai produttori dell’Estremadura andranno invece 1,3 milioni di euro per la distillazione di 43.333 ettolitri, ossia un importo pari all’80% del prezzo medio mensile più basso registrato a livello di produzione nella campagna 2022-2023, per ciascuna tipologia di vino ammissibile alla misura, con le Comunità Autonome che potranno definire i beneficiari prioritari con una certa libertà. Rioja e Paesi Baschi, invece, hanno scelto di finanziare la distillazione di crisi con fondi propri. Nel caso della Rioja, il Governo locale ha stabilito un budget di 15 milioni di euro, dando contestualmente il via libera alla vendemmia verde, all’inizio di luglio, su una superficie già autorizzata di 985 ettari, per un finanziamento di altri 3,7 milioni di euro.

Infine, il Ministero dell’Agricoltura spagnolo ha annunciato altre misure di sostegno al settore vitivinicolo: i viticoltori che non hanno ancora usato le loro autorizzazioni per gli impianti a causa della siccità non saranno penalizzati, e sono stati anche annunciati i budget per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto nell’ambito della Conferenza settoriale sull’Agricoltura. Così, la Castiglia - La Mancha ha ricevuto il maggior importo di aiuti della sua storia, vale a dire 43 milioni di euro, pari al 53% del totale distribuito nel 2024 in Spagna. Per il 2025, gli aiuti saliranno a quasi 25 milioni di euro, su un totale nazionale di 36 milioni di euro, e un budget complessivo, in due anni, di circa 117 milioni di euro.

