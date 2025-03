Spagna, via libera alla vendemmia verde anche nel 2025: dal Governo fondi per 19,2 milioni di euro

Il Ministero dell’Agricoltura della Spagna ha attivato, per il terzo anno consecutivo, l’intervento di vendemmia verde nei vigneti destinati alla vinificazione, ovvero quel meccanismo che permette di distruggere o eliminare totalmente quei grappoli d’uva non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola. Il meccanismo ha l’obiettivo favorire la stabilità del mercato: è stata prevista dal Governo spagnolo una dotazione finanziaria pari a 19,2 milioni di euro. Anche in Italia, seppur in maniera ridotta, è stato previsto dal decreto del Ministero dell’Agricoltura del 13 dicembre 2024 un fondo di 4,8 milioni di euro per la vendemmia verde nel Programma nazionale di sostegno al vino per la campagna 2025/2026, a conferma di una tendenza che riguarda i principali Paesi produttori del mondo. C’è il caso specifico poi della Francia che, per bilanciare il rapporto tra domanda e offerta nel mondo del vino, ha provveduto direttamente all’espianto dei vigneti, con un premio di 4.000 euro per ettaro e un budget di 120 milioni di euro. Il fine generale del piano spagnolo è alleviare la tensione in alcune regioni produttive che hanno un elevato livello di scorte, consentendo di ridimensionare la vendemmia del 2025 in base alla effettiva capacità di stoccaggio e commercializzazione per la prossima campagna: un modo per evitare gli effetti indesiderati del potenziale eccesso di produzione di uva nel prossimo autunno e che potrebbe gravare sui redditi dei viticoltori.

La misura era già stata introdotta nel 2023 e nel 2024, ma i tassi di stabilità precedenti alla pandemia da Covid-19 non sono ancora stati raggiunti. Perciò il Ministero spagnolo ha ritenuto opportuno attivare la vendemmia verde per almeno una ulteriore campagna, con l’augurio di veder migliorare la situazione nel comparto. Saranno le comunità autonome a richiedere l’attivazione del meccanismo, nell’ambito del decreto spagnolo che rientra nell’esecuzione della Pac: per accedere ai fondi devono essere pubblicati i rispettivi bandi di adesione entro il 30 aprile 2025.

Le regioni che attiveranno la vendemmia verde nei propri territori devono comunicare la modalità di pagamento scelta, il valore dei limiti massimi o delle tabelle standard come previsto, nonché i criteri di priorità che applicheranno e le relative valutazioni. Fermo restando l’esecuzione della raccolta verde, che dovrà essere completata entro il 15 luglio 2025.

Copyright © 2000/2025