“Sparkle 2020”: il Madame Martis Brut 2009 di Maso Martis è il “Vino dell’Emozione”

“Una fusione di finezza, grazia e grande energia”: sono le parole che accompagnano il premio “Vino dell’Emozione 2020” della “Sparkle 2020”, la guida curata dal magazine “Cucina & Vini” che mette in fila il meglio della spumantistica del Belpaese, e che ha trovato nel Trento Riserva Madame Martis Brut 2009 di Maso Martis, 12 ettari a conduzione bio nell’azienda nata nel 1990 sulle colline orientali di Trento, sotto il Monte Argentario, e da allora guidata da Antonio e Roberta Stelzer, il migliore degli assaggi vintage, capace di irretire, letteralmente, il palato di tutti i panelisti, e protagonista dello “SparkleDay”, di scena l’altro ieri a Roma. Dove sono state consegnate le “5 Sfere” alle migliori etichette d’Italia: al vertice, la griffe franciacortina guidata da Maurizio Zanella, Ca’ del Bosco, con 4 etichette diverse, seguita da un altro simbolo della spumantistica di Franciacorta come Uberti, a quota 3, come Ferrari, simbolo del Trentodoc del Gruppo Lunelli. Dietro, a quota 2, la piemontese La Scolca, così come le franciacortine Guido Berlucchi, Ferghettina e Le Marchesine, alle griffe del Trentodoc Cesarini Sforza, Letrari, Maso Martis (che, quest’anno, è stata anche la new entry in OperaWine, la selezione delle migliori 100 cantine italiane, realizzata dalla rivista americana Wine Spectator per Vinitaly 2020, ndr) e Rotari, ad Adami, Andreola e Le Manzane nel Prosecco e agli outsider La Palazzola-Grilli, in Umbria, Marramiero, in Abruzzo, e D’Araprì, in Puglia.

