Storia e bellezza di Villa Margon, gioiello del Rinascimento tra i vigneti del Trentodoc Ferrari

Gioiello del Rinascimento, Villa Margon è tra le più importanti residenze signorili costruite nel Cinquecento e sorge in un paesaggio di rara bellezza sulle montagne che circondano Trento, immersa in un grande parco e circondata dai vigneti storici da cui nascono le bollicine Ferrari Trentodoc. Oltrepassati gli eleganti loggiati del portico, nelle sue stanze, ricche di una collezione di opere d’arte come “Amore e Psiche” della scuola di Antonio Canova e mobili di area fiamminga e tedesca, si respirano cinque secoli di storia, a partire dalle vittorie dell’imperatore Carlo V, le cui gesta sono esaltate nei cicli di affreschi che impreziosiscono la villa, accanto a quelli che raffigurano episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento ed i dodici mesi dell’anno, tre dei quali sono dedicati al mondo della vite e del vino, a conferma della lunga tradizione vitivinicola del Trentino. A raccontarne storia e bellezza è “Villa Margon - Il Rinascimento a Trento”, un prezioso libro d’arte che raccoglie l’imponente lavoro di ricerca storica e artistica realizzato dall’architetto Michelangelo Lupo in biblioteche, archivi e musei italiani, tedeschi, austriaci e inglesi, e gli scatti d’autore del celebre fotografo Massimo Listri, con un’introduzione di Davide Rampello, dedicati alla sede di rappresentanza del Gruppo Lunelli dagli anni Novanta, riportata all’antico splendore attraverso vari cicli di restauri, il più significativo dei quali si è svolto negli ultimi tre anni, ed aperta ai visitatori (Skira Editore, luglio 2023, cofanetto in due volumi, pp. 728, prezzo di copertina 75 euro).

“Villa Margon è il racconto del nostro legame con il territorio e dei valori su cui abbiamo fondato il nostro Gruppo: dalla ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio all’impegno verso la promozione e tutela della nostra terra. Da anni infatti promuoviamo Villa Margon all’interno del “percorso del Bello e del Buono”, un’esperienza tra gusto, arte e paesaggio che inizia con la visita delle Cantine Ferrari, si immerge nello splendore della villa, per poi concludersi con un momento gourmet al vicino ristorante stellato Locanda Margon”, spiega Matteo Lunelli, presidente e ceo di Ferrari Trento che, in occasione della pubblicazione del libro, ha realizzato anche una mappatura in 3 dimensioni della Villa e del giardino, visibile in anteprima online.

