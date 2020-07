Sulle Frecce di Trenitalia, una mignon di Prosecco Docg a prova di Covid-19

Una bottiglia di Prosecco Docg mignon per brindare in treno al tempo del Covid-19: è la versione di Aneri, produttore del Conegliano Valdobbiadene, per venire incontro alle esigenze prospettate da Itinere, la società del Gruppo Elior (uno dei leader della ristorazione collettiva a livello internazionale) che gestisce il servizio sulle Frecce di Trenitalia e che si è trovata nella necessità di proporre prodotti a misura di singolo cliente, con la minor “intermediazione” possibile. Da qui l'idea della Aneri di realizzare una bottiglietta che è un “riassunto” del Prosecco e che ora Itinere serve ai passeggeri delle carrozze di prima classe o executive. Dalle Frecce ai bar, ristoranti e alberghi top class il passo è stato breve: così la “mignon”, in questi locali, comincia ad essere proposta al posto del rituale calice, anche se in realtà il contenuto è pari a quasi due bicchieri.

