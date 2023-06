“Summer Fancy Food Show” 2023: il made in Italy alimentare è la stella

Una festa di sapori, rigorosamente tricolori, all’insegna della qualità: il made in Italy alimentare fa tappa al “Summer Fancy Food Show” 2023, in programma dal 25 al 27 giugno, nel Jacob Javits Convention Center a New York, il più grande evento commerciale del Nord America dedicato alle specialità alimentari. Protagoniste le eccellenze italiane che, negli Usa, hanno il secondo mercato straniero dopo la Germania (2,1 miliardi di export, nel primo quadrimestre 2023, +3% sul 2022, secondo i dati Istat analizzati da Coldiretti) che prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con oltre 300 imprese presenti. Show cooking e postazione wine tasting, organizzati dalle aziende che vedranno chef italiani e sommelier, impegnati a realizzare preparazioni e degustazioni. Novità 2023 la presenza di GialloZafferano, che porterà nel “Summer Fancy Food Show” 2023 la sua esperienza nella cucina tradizionale e creativa. Protagonisti degli show cooking saranno la Cooker Girl, la ragazza col grembiule rosso che spopola su Tik Tok, lo chef Daniele Rossi, con i suoi oltre 3 milioni di follower, che creerà piatti unici e Mattiastable, uno dei talenti emergenti con un interessante successo negli Stati Uniti.

“L’Italia - afferma Bill Lynch, presidente della Specialty Food Association - è sinonimo di specialità alimentari e il Padiglione Italia è da sempre parte integrante dell’esperienza del “Summer Fancy Food Show” per migliaia di partecipanti che ogni anno visitano il nostro evento. Come Specialty Food Association, In qualità di organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione mondiale del consumo di food di alta qualità, consideriamo un privilegio lavorare con Universal Marketing ed avere la collaborazione e il supporto costante di Agenzia Ice. Anche quest’anno grazie alla loro organizzazione sarà uno show con tanti prodotti italiani di alta qualità che renderanno entusiasti i tanti visitatori Americani”. Per Antonino Laspina, direttore Agenzia Ice New York e coordinatore della rete Usa, “l’Italia continua a presentarsi con il più grande padiglione internazionale al “Summer Fancy Food Show”, che è diventato l’appuntamento irrinunciabile nel settore delle specialità alimentari, ormai a livello internazionale. L’export di alimentari e bevande sta andando da anni a favore dell’Italia con numeri record. L’America cerca i prodotti italiani sempre di più e stiamo lavorando perché i nostri prodotti trovino sempre più sbocchi in questo mercato”. Donato Cinelli, presidente Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association, ha detto che “gli Usa oggi più che mai rappresentano il luogo ideale per valorizzare al massimo il prodotto Italiano. Come Universal Marketing siamo molto orgogliosi di essere parte integrante del processo di sviluppo, integrazione e crescita che le imprese italiane stanno vivendo negli Stati Uniti d’America”.

Tra le eccellenze che parteciperanno al “Summer Fancy Food Show” 2023 (evento che attira 20.000-30.000 visitatori) c’è anche il Grana Padano. Il Consorzio proporrà degustazioni di prodotto nelle stagionature 16 mesi e Riserva 24 mesi e dedicherà un’area per l’ospitalità di aziende e clienti. “Gli Stati Uniti per il Grana Padano - ha sottolineato il dg, Stefano Berni - sono un mercato molto importante, che vale 175.000 forme, quasi il 7% del totale esportato, è il primo mercato oltreoceano e il quarto estero assoluto, dopo Germania, Francia e Svizzera”.

Cibo ma anche solidarietà per l’Emilia Romagna, uno dei “serbatoi” del made in Italy agroalimentare. Non solo il concerto “Italia Loves Romagna” anche a New York il sostegno alla ripresa sarà al centro del “Summer Fancy Food Show” con menu tipici tutti romagnoli per sostenere la rinascita delle zone alluvionate e promuovere in vista dell’estate il turismo enogastronomico e le esportazioni made in Romagna. L’appuntamento è da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia dove saranno serviti piatti e prodotti simbolo come, tra gli altri, gli strozzapreti allo squacquerone, il ciambellone, la piadina, il Sangiovese di Romagna; sarà presentata anche la raccolta fondi della National Italian American Foundation (Niaf), in collaborazione con la Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia.

Non mancherà il focus sugli “orrori della cucina italiana a stelle e strisce” ed i risultati dell’indagine Coldiretti/Notosondaggi sulla tutela dei prodotti agroalimentari Made in Italy all’estero dopo l’annuncio della candidatura della pratica della cucina italiana per l’iscrizione nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’Unesco e l’approvazione da parte del Governo del Disegno di legge su “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” che prevede l’istituzione di un ente per la certificazione di qualità a favore della ristorazione italiana all'estero. Prevista la presenza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, del presidente Ice, Matteo Zoppas, dell’Ambasciatrice d’Italia in Usa, Mariangela Zappia, del presidente Coldiretti, Ettore Prandini, del segretario generale Coldiretti, Enzo Gesmundo, del direttore Campagna Amica, Carmelo Troccoli, dell’ad Filiera Italia, Luigi Scordamaglia.

