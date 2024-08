Super-asta ad Hong Kong, oltre 5 milioni di sterline per una collezione di vini rari della Borgogna

Immaginate un raffinato intenditore svizzero di vino che nel corso degli anni riesce a mettere da parte una delle più importanti ed esclusive collezioni private al mondo di Domaine de la Romanée-Conti e della Borgogna: quando ha deciso di venderle, le bottiglie avevano raggiunto un valore tale da meritare un evento tutto per loro. “The Masterpiece Collection: A Grand European Cellar” è la super-asta andata in scena nei giorni scorsi da Sotheby’s Hong Kong, raggiungendo un incasso di oltre 5 milioni di sterline. In totale all’incanto sono andati 400 lotti, di cui 218 erano vini di Domaine de la Romanée-Conti, con annate risalenti fino agli anni ’60, compresi molti grandi formati, tra cui Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-St-Vivant, Grands Échezeaux ed Échezeaux. Ma sono stati battuti anche lotti di Rousseau, de Vogüé, Leflaive, Drouhin e Faiveley, e cuvée degli Hospices de Beaune.

Il proprietario, rimasto nell’anonimato, aveva acquistato la maggior parte delle bottiglie al momento dell’immissione sul mercato, reperendole direttamente dagli agenti delle aziende vinicole in Svizzera e a Londra. Alcune invece erano state acquistate alle aste di Sotheby’s negli anni ’90 e 2000. Tutte sono state conservate per anni in uno spazio professionale a Ginevra. Circa l’80% dei lotti è stato venduto, e molti di essi hanno superato le stime, assicurando il successo dell’evento, la più grande asta online mai organizzata da Sotheby’s in Asia.

“È incredibilmente raro imbattersi in una collezione di Domaine de la Romanée-Conti così ampia - ha affermato George Lacey, responsabile del vino di Sotheby’s in Asia - e ancora più raro che sia stata così meticolosamente reperita e conservata. Particolarmente insolita è stata la grande quantità di grandi formati con storie così stellari, rimasti intatti dal momento dell’acquisto anziché essere scambiati in tutto il mondo. Si tratta di una magnifica cantina, piena di capolavori, che è stata assemblata con la massima cura e dedizione nel corso di molti anni, da un intenditore europeo con stretti legami con il Domaine e i suoi agenti”.

Il lotto con la stima più alta, contenente sei Magnum di Romanée-Conti 1994, non è stato venduto. Tuttavia, una Mathusalem di Romanée-Conti del 1983 ha battuto le stime, raggiungendo 107.000 sterline; sei bottiglie di Romanée-Conti del 1991 sono state vendute per 82.000 sterline e due Jeroboam di La Tâche del 1979 hanno raggiunto lo stesso prezzo. Un Jeroboam di Romanée-Conti del 2000 ha raggiunto 75.000 sterline, mentre sei bottiglie di Romanée-Conti del 1989 hanno attirato un’offerta vincente di 69.000 sterline.

