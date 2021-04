Tannico e Ice al fianco delle piccole cantine italiane per conquistare l’estero anche online

Tannico, enoteca online leader nel mercato italiano, e l’Agenzia Ice, il “braccio” del Ministero degli Affari Esteri per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nel mondo, si uniscono alle aziende del vino per fronteggiare i cali di fatturato causati dall’emergenza Covid e la conseguente crisi del canale di vendita tradizionale, che ha inevitabilmente coinvolto anche il settore vitivinicolo, consentendo a 400 piccole cantine di sbarcare su WinePlatform, la piattaforma di Tannico che supporta le aziende vinicole nella vendita online con consegna a domicilio in oltre 20 Paesi del mondo, a condizioni economicamente agevolate, o in totale gratuità per le otto Regioni beneficiarie del Piano Export Sud.

Il progetto - un unicum unico nel vino italiano - supporterà economicamente, tecnologicamente e logisticamente 400 aziende, fornendo gli strumenti necessari per poter beneficiare dell’importante aumento di volumi che stanno registrando le vendite attraverso l’e-commerce. L’Agenzia Ice - che può contare sui più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale al servizio delle eccellenze del made in Italy nel mondo - metterà in campo parallelamente un’attività di intensa promozione, destinata ad azioni personalizzate e targettizzate di digital marketing rivolte al pubblico estero, sia a beneficio delle 400 cantine di piccole o medie dimensioni selezionate e ammesse a costi agevolati, sia delle aziende già presenti sulla piattaforma, che godranno di traffico digitale aggiuntivo.

Tannico, attraverso la piattaforma WinePlatform, lanciata nel 2017, e che oggi viene utilizzata da centinaia di cantine, affiancherà ogni casa vinicola selezionata dal punto di vista tecnologico e logistico. Da un lato lo farà con la creazione di un e-shop dedicato attraverso cui poter vendere i propri prodotti; dall’altro il supporto avverrà gestendo tutti gli ordini ricevuti sulla piattaforma, dalla ricezione di pagamenti sicuri alle conseguenti operazioni di picking, packing e spedizioni, dal disbrigo delle pratiche di export e accise al servizio di Customer Care.

“I mercati stanno ripartendo con un’accelerata transizione verso il digitale e le abitudini di consumo si stanno sempre più orientando verso l’e-commerce”, sottolinea il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro. “Questo è particolarmente significativo per il settore del vino dove l’e-commerce ha mitigato l’impatto sulla domanda dei canali horeca dovuto all’emergenza pandemica. L’accordo con Tannico, e la piattaforma WinePlatform, vanno visti in questa prospettiva e fanno parte del nostro più ampio piano di supporto alle Pmi italiane per affrontare i mercati internazionali in un contesto globale in continua evoluzione”.

“Sono orgoglioso di vedere come la nostra piattaforma, già usata da centinaia di cantine, potrà aiutare tantissimi altri piccoli viticoltori italiani ad aprirsi al commercio elettronico nei mercati esteri”, aggiunge Marco Magnocavallo, amministratore delegato di Tannico. “Il supporto dell’Ice, oltre a contribuire in questo percorso avviato da WinePlatform, permetterà anche a Tannico di spingere in modo più deciso verso l’apertura di 18 nuovi mercati esteri”.

Copyright © 2000/2021